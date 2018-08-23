Sosyal medyanın popülaritesinin artık ne seviyelere geldiğini gözler önüne seren enteresan bir olay yaşanıyor. KSI ve Logan Paul çok yakında iki ayrı boks maçında kozlarını paylaşacak.

Ocak ayında çıktığı boks maçında rakibi Joe Weller'ı nakavt ile adeta perişan ederek dövüşü kazanan KSI, maçtan sonra Logan Paul ve Jake Paul kardeşleri de dövüşe davet etmişti. Bir süredir ringe çıkacak olan kardeşin Jake olacağı düşünülse de dövüş ayarlandı: Logan Paul ve KSI iki farklı boks müsabakasına çıkacak.

Boks müsabakası derken; bunu ülkemizdeki geyik içeriklerle karıştırmamak lazım. Maçın biletlerinin şu an dünyanın ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua'nın maç biletlerinden daha pahalı olduğunu söylersek sanırım olayı anlatmış oluruz. Hatta maçı sırf YouTube üzerinden canlı yayında izlemek için bile 7.5 paund (58 TL) gibi bir ödeme yapmanız gerekiyor.

İki maçtan ilki İngiltere'de yapılacak ve 25 Ağustos'ta gerçekleşecek. İkinci maç ABD'de olacak ancak bu maçın yayın tarihi henüz belli değil fakat yapılan anlaşma gereği ikinci maçın da en geç Şubat 2019'da yapılacağı kesinleşti. Siyahilerin spora yatkınlığı ve atletik yapıları malum; bununla birlikte Logan Paul'un da aylardır boks eğitimi aldığı ve ciddi bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Tahminimizi sorarsanız iki boksör de ülkesinde yaptığı maçı kazanacaktır; dönen paraları görünce bu tür olayların kocaman bir PR çalışması olduğunu düşünmek pek de zor olmuyor.

Son bir detay olarak Logan Paul'un ciddi bir güreş geçmişi olduğunu ve dövüşte kask takmak istemediğini açıkça söylediğini ekleyelim. Bakalım YouTube'un tartışmasız en devasa olayı bir düzmeceden mi ibaret olacak yoksa iki gerçek müsabaka mı izleyeceğiz.

KSI vs. Joe Weller

Logan Paul'un Boks Antrenmanı