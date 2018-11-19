Geçtiğimiz yılın sonlarında patlak veren 'Ducky Layne' çetesi davasında detaylar kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediliyor.

Aralarında Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Pınar Altuğ, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Vecihe Deniz Eser, Gamze Özçelik, Seda Akgül, Balçiçek İlter, Merve Oflaz ve Gizem Dinibütünoğlu gibi isimlerin bulunduğu onlarca farklı ünlüyü ağına düşürmeyi hedefleyen çetenin tehdit mesajları ortaya çıktı.

Bir hacker'ın, ünlüyü ağına düşürüp parasını aldıktan sonra kendisine "Soranlara öptüler dersiniz." yazdığı belirtildi. Çetenin, +1, +44 ve +63 ile başlayan numaralardan mesajlar atarak, “Sayın kullanıcı; adınıza açılmış Instagram hesabınızın kapanmaması için aşağıdaki hesabınızı doğrulayın, aksi takdirde hesabınız kapanacaktır… Instagram ekibi.” şeklinde 'phishing’' mesajları attıkları ortaya çıktı.

Çetenin tehdit yöntemleri bununla da kalmıyor. Aleyna Tilki'ye benzerliği ile dikkat çeken Bahar Ç., sahte kimlik düzenleyerek ünlü sanatçının Instagram hesabını kapattırmış. Daha sonrasında çete, "Siz oyun oynadığımı mı zannediyorsunuz? Size güzel sürprizlerim olacak" şeklinde manidar mesajlar göndermiş.