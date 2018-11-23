Hasan Ali Yücel'in Hayatını Anlatan Film Vizyona Giriyor

Unutulmaz Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel'i anlatacak olan filmin galası bugün (23 Kasım Cuma) günü yapılıyor.

Ülkemizin en efsane milli eğitim bakanlarından olan Hasan Ali Yücel'in hayatını bir belgesel niteliğinde anlatan Yücel'in Çiçekleri isimli filmin galası, bugün (23 Kasım Cuma) yapılacak.

Senaryosu Cengiz Özkarabekir tarafından yazılan film, yine Cengiz Özkarabekir tarafından yönetilirken, bugün Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 21.00'da galası yapılarak vizyona girecek. Bir belgesel niteliğinde hazırlanan film içerisinde Mahir Günşiaray, Atatürk rolünde oynayacak. Bunun yanında filmin ana karakteri olacak Hasan Ali Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin canlandırırken yetişkinlik döneminde Mehmet Tokat rol aldı.

Gala öncesinde Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı 110 fotoğraf ile gerçekleştirilecek.

Belgesel tarzında çekilmiş film Yücel'in Çiçekleri, drama türünde olacak. Hikaye olarak 1940 yıllarından itibaren başlarken, Hasan Ali Yücel'in çocukluğundan yetişkinliğine yaşam hikayesi anlatılacak. Daha önce beyaz perdede hiç anlatılmamış olan Köy Enstitüleri projesinin başlangıcından itibaren ne gibi zorluklara, tehditlere rağmen ayakta durup neler gerçekleştirdiğine şahit olacağız.

Filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Özkarabekir yaparken, film içerisinde Hasan Ali Yücel'in gerçek eşyalarına ait özel görüntüler ve videolar da bulunacak. Bunun yanında senaryo yazımında ise Hasan Ali Yücel'in kızı olan Gülümsel Yücel tarafından da yardım alındı.

Filmin müziklerini ise Anadolu pop müziğinin başarılı isimlerinden olan Cahit Berkay ve Altuğ Öncü üstlendi. Film içerisinde küçük büyük roller dahil olmak üzere oynayan toplamda 200 kişi bulundu.

Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri Belediyeleri de Filme Yardımcı Oldu

Filmin çekiminde Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri belediyeleri de yardımlarda bulundu. Döneme uygun yerlerin kullanımı konusunda destek sağlayan belediyeler, setlerde de yardımcı olmaktan geri durmadı.