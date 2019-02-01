  • 51 TL'ye Satılan Assassin’s Creed Chronicles: China Ücretsiz

Uplay'de 51 TL'ye Satılan Assassin’s Creed Chronicles: China, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

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Ubisoft yeni yılın ilk bombasını patlattı ve Assassin’s Creed Chronicles: China'yı oyunculara ücretsiz olarak sundu.

Ubisoft, 2019'un ilk bombasını patlatarak Assassin's Creed serisinin side-scroll aksiyon ve gizlilik oyunu Assassin's Creed Chronicles: China'yı, 5 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak sundu.

Oyunu Nasıl İndirirsiniz?

  • Öncelikle bilgisayarınızda yoksa buraya tıklayarak uPlay Launcher'ını indirelim.
  • Kurulumu yaptıktan sonra kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Uygulamayı açtıktan sonra hemen üstte Lunar Sale sekmesine tıklayalım.
  • Şimdi karşınmıza Assassin's Creed Chronicles: China çıkacak.
  • Ürünü sepetimize ekleyelim ve onay butonuna basalım. Hepsi bu kadar.

Oyunun nasıl bir oynanışa sahip olduğunu merak ediyorsanız hemen aşağıdan oynanış videosuna ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.dsogaming.com/news/assassins-creed-chronicles-china-is-currently-available-for-free-on-uplay/
Etiketler: assassins creed, uplay
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