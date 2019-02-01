51 TL'ye Satılan Assassin’s Creed Chronicles: China Ücretsiz

Ubisoft yeni yılın ilk bombasını patlattı ve Assassin’s Creed Chronicles: China'yı oyunculara ücretsiz olarak sundu.

Ubisoft, 2019'un ilk bombasını patlatarak Assassin's Creed serisinin side-scroll aksiyon ve gizlilik oyunu Assassin's Creed Chronicles: China'yı, 5 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak sundu.

Oyunu Nasıl İndirirsiniz?

Öncelikle bilgisayarınızda yoksa buraya tıklayarak uPlay Launcher'ını indirelim.

tıklayarak uPlay Launcher'ını indirelim. Kurulumu yaptıktan sonra kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

Uygulamayı açtıktan sonra hemen üstte Lunar Sale sekmesine tıklayalım.

Şimdi karşınmıza Assassin's Creed Chronicles: China çıkacak.

Ürünü sepetimize ekleyelim ve onay butonuna basalım. Hepsi bu kadar.

Oyunun nasıl bir oynanışa sahip olduğunu merak ediyorsanız hemen aşağıdan oynanış videosuna ulaşabilirsiniz.