51 TL'ye Satılan Assassin’s Creed Chronicles: China Ücretsiz

Ubisoft, 2019'un ilk bombasını patlatarak Assassin's Creed serisinin side-scroll aksiyon ve gizlilik oyunu Assassin's Creed Chronicles: China'yı, 5 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak sundu.
Oyunu Nasıl İndirirsiniz?
- Öncelikle bilgisayarınızda yoksa buraya tıklayarak uPlay Launcher'ını indirelim.
- Kurulumu yaptıktan sonra kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.
- Uygulamayı açtıktan sonra hemen üstte Lunar Sale sekmesine tıklayalım.
- Şimdi karşınmıza Assassin's Creed Chronicles: China çıkacak.
- Ürünü sepetimize ekleyelim ve onay butonuna basalım. Hepsi bu kadar.
Oyunun nasıl bir oynanışa sahip olduğunu merak ediyorsanız hemen aşağıdan oynanış videosuna ulaşabilirsiniz.