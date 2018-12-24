Güneş sistemimizde yer alan diğer gezegenlerden tamamen farklı davranışlar sergileyen Uranüs'ün, bu olağan dışı hareketlerinin nedeni dev bir çarpışma olabilir.

Bu sene uzay çalışmaları açısından oldukça verimli bir sene oldu. Mars'a roket, hatta araba gönderildi, Dünya'ya geri inebilen roketler fırlatıldı, uzay görevinde olan birçok araçtan oldukça aydınlatıcı bilgiler geldi derken Uranüs için de aydınlatıcı bir haber aldık. Sonunda bilim insanları, yıllardır cevap bulamadıkları bazı soruların yanıtlarına, mantıklı bir açıklama bulmuş olabileceklerini ifade ettiler.

Uranüs'ün uzun yıllardır, neden güneş sistemimizde yer alan diğer tüm gezegenlerden farklı davranışlar sergilediği merak ediliyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayında, mavi gezegenin güneş sistemine 90 derecelik bir açıyla dönüşünü yaptığı keşfedilmişti. Bilim insanları böyle bir durumun gerçekleşebilmesi için, gezegenin devasa bir çarpışmaya maruz kalması gerektiğini düşündüler.

Bu bilgiler esas alınarak, bilgisayar simülasyonları ile hazırlanan çalışmalarda Uranüs büyüklüğünde bir gezegenin yörüngesini bu şekilde değiştirebilmesi için, çarpan objenin Dünya'dan en az iki kat büyük olması gerektiğini keşfettiler.

Bu büyük çarpışmanın, Uranüs henüz gelişimini tamamlamamışken hatta gezegenin uydularının bile oluşmadığı zamanlarda gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bir grup araştırmacı ise elde edilen verilerin ışığında, Uranüs'e çarpan cismin yok olmadığını ve hala tam olarak keşfedilmeyen 9. gezegen olabileceğini belirtiyorlar.