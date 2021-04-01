Uranüs'te İlk Kez X-Işını Salınımı Tespit Edildi

Farklı kurumlarda çalışan bir grup bilim insanı, incelenmesi çok zor olan Uranüs'ten yayılan bazı X-ışınları tespit ettiler. Bunun Uranüs için bir ilk olduğunu söyleyen bilim insanları, X-ışınlarına birkaç nedenin yol açmış olabileceğini tahmin ediyorlar.

Bilim insanları, Güneş Sistemi içerisinde yer alıp Dünya'ya en uzak gezegenlerden bir tanesi olan Uranüs ile ilgili dikkat çekici bir araştırma gerçekleştirdiler. "Journal of Geophysical Research: Space Physics"te yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, Uranüs'ten saçılan bazı X-ışınları tespit ettiler. Uzmanlar, bunun Uranüs için ilk ancak diğer gezegenler için sıradan bir şey olduğunu söylüyorlar.

Uranüs'te tespit edilen X-ışınlarının, bu gezegenle ilgili çok önemli bilgiler sağlayabileceğine inanılıyor. Bilim insanları, elde edilen bulgularla bugüne kadar "incelenmesi en zor gezegenler"den bir tanesi olarak lanse edilen Uranüs ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunabileceğini, hatta X-ışını keşfinde sıranın buzlarla kaplı Neptün'e gelmiş olabileceğini düşünüyorlar.

Uranüs'ten yayılan X-ışınlarının birkaç nedeni olabilir

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi, Londra Koleji Üniversitesi ile Avrupa Uzay Astronomi Merkezi bünyesinde çalışan bilim insanlarının yaptığı ortak açıklamaya göre bu X-ışınlarının birkaç nedeni olabilir. Bu nedenlerden bir tanesinin Uranüs'ün üst atmosferinde yer alan yüklü parçacıklar olabileceğini söyleyen bilim insanları, Güneş ya da Uranüs ile bu parçacıkların etkileşime giriyor olabileceğini düşünüyorlar.

Bilim insanları, yaptıkları keşifle ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ancak bu konuyla ilgili insanları heyecanlandıran bir durum daha var. Öyle ki Uranüs'ün dönüş hızı ve manyetik alanının, büyük bir olasılıkla bu X-ışınlarının bir görsel şölen haline getirdiği düşünülüyor. Uzmanlar bunu, Kutup Işıkları'ndan çok daha güzel bir şekilde görünüyor olabileceğini tahmin ediyorlar. Bakalım bu gelişme, bugün bile gizemlerle dolu olan bu gezegenle ilgili ne gibi yeni keşifler yapılmasına yol açacak.