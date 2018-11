Üretime Geçerken Tasarımı Değiştirilmiş 5 Otomobil Modeli

Kağıt üzerindeki tasarım her zaman üretimde uygulanamayabiliyor. Eldeki imkanlar ya da yeni fikirler tasarımların değişmesine yol açabiliyor.

Tasarımlar sıklıkla değiştirilen şeyler. Bu nedenle de her ürün için bir kaç farklı konsept hazırlanıyor. Bazı tasarımların değişmesi şaheserler ortaya çıkmasını sağlamışken bazı tasarımlar pek de iç açıcı durmuyorlar. Son dakikada tasarımı değişen otomobiller için de durum aynı.

Lamborghini Diablo

90'lı yıllarda fırtına gibi esmiş, her oyuna konuk olmuş, muhtemelen en 90'lar spor araba olan Diablo, Marcello Gandini'nin tasarımıydı. Araç üretime geçmeden önce ise Gandini'nin tasarımları reddedildi, Michigan'daki tasarım ekibinin müdahale etmesiyle evrim geçirdi. Arka tarafının tasarımı tamamen yenilenen araç büyük başarı elde etti. O dönemde büyük bir kriz yaşayan firma, Diablo'yu üretebilmek için Chrysler'i satmak zorunda kalmıştı.

Ford Mustang

Dünyanın muhtemelen en ikonik model logosu olan at sonradan eklendi. Logoda Puma kullanılması düşünülüyordu. Tasarımcılardan birisinin 2.Dünya Savaşı'nda kullanılan p-51 Mustang uçaklarına olan hayranlığı, o dönemki Ford yöneticilerinin birisinin de at binmesiyle birleşince bu ikonik logo ortaya çıkmış oldu. Mustang, Kuzey Amerika'ya özgü bir at ırkının adı.

Mini Cooper

Mini markasının ikonik otomobilini bilmeyen yoktur. BMW firmasının satın aldığı 2000 yılına kadar marka İngiliz Rover'a aitti. BMW'nin ilk tasarımında birileri duruma müdahale ederek retro ve premium bir araç tasarımına yönelerek bugün sokaklarda gördüğümüz Mini'lerin ortaya çıkmasını sağlamış. İyi de yapmış.

Tucker 48

Bu efsanevi aracın tasarımında yapılan değişiklik, aracın efsanevi görünüşünün orantılı olmasını sağlamış. Aracın tasarlanan ilk motoru tam 9.6 litrelik bir motormuş, altı silindirli beş zamanlı bu devasa makinenin testlerde ortaya koyabildiği performans 83 beygirde kalınca aracın motoru, haliyle de tasarımı değişikliğe uğramış.

Chrysler Airflow

Zamanının ötesinde bir araba varsa bu araba Chrysler Airflow'dur. Henry Ford'un ilk otomobili ne kadar önemliyse bu araç da o kadar önemlidir ancak kimse kıymetini bilmez. Zamanında da kimse kıymetini bilmemiştir zaten, ticari olarak başarısız bir araçtır. Bunun nedeni ise, aracın şartlarına göre "ters" şekilde üretilmiş olması. O döneme kadar araçlar hep küt burunlu, yuvarlak arkalı olarak tasarlanmıştı. Chrysler'in mühendisleri, uçaklar için kullanılan hava tünellerine benzer bir tünelde tasarımları denemeye başladıklarında bir şey fark ettiler: Küt burunlu araçlar o kadar çok geri itme kuvverine maruz kalıyorlardı ki, araçları sadece ters çevirerek performansı yüzde otuz kadar arttırmak mümkündü. Böylece Airflow da ters döndü ve bilinen anlamda otomobil tasarım ve üretiminin başlangıcında önemli etkileri oldu. Üstelik yeni tasarım daha geniş iç hacim sağlıyordu