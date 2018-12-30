Üretimine Başlanacak Yeni Uzay Aracı: Dream Chaser Kargo

Dream Chaser isimli uzay aracı bir dönüm noktasına imza atarak tam kapasiteli üretime başlayacak. Kargo versiyonu Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo götürme görevini yerine getirecek. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

SNC (Sierra Nevada Firması) NASA’nın onayını alarak, Dream Chaser adlı kargo uzay aracını üretmeye başlayacak ve ilk uçuşunu yaklaşık olarak 2 yıl içerisinde yapacak. Şirket 18 Aralık tarihinde Ticari İkmal İşlemleri sözleşmesinde bir dönüm noktasını aşarak, üretim yapma aşamasına ilerledi.

NASA’nın dönüm noktasını onaylaması ile ilgili açıklama yapan şirketin program direktörü, “Önemli bir dönüm noktası oldu. Bu yakaladığımız başarı ile endüstriye bilimsel bir yaklaşım katacağız. Bu yolda ilerlemeye devem edeceğiz” dedi.

SNC, Space X ve Orbital ATK firması ile beraber ISS’e (Uluslararası Uzay İstasyonu) 6 görev yapmak için sözleşme imzaladı.

Görevleri gerçekleştirmek için SNC, NASA’ya Dream Chaser uzay aracının kargo versiyonunu teklif etti. NASA ilk başta bu fikri beğenmedi. Daha sonra firma uzay aracı üzerinde modifiyeler yaparak onayı aldı.

Dream Chaser’ın hali hazırda bazı parçaları üretilmekteydi fakat tam ölçekli bir üretim yapılmıyordu. Bu onaydan sonra artık tam ölçekli bir üretim yapılacak. Dream Chaser’ın bu kargo versiyonu Uluslararası Uzay İstasyonu’na 5500 kg'a kadar kargo taşıyabilecek ve 1850 kg'a kadar yükle geri dönebilecek.

İlk uçuş en yakın tarih olarak 2020'nin sonlarına doğru olacak.