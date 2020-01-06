URGONight Kafa Bandı, Sağlıklı Bir Uyku Düzeni Vadediyor

URGONight tarafından CES 2020'de sergilenecek kafa bandı, neurofeedback yöntemiyle kullanıcıların beynini eğitmesini ve daha sağlıklı bir uyku döngüsüne sahip olmasını sağlıyor.

URGONight, teknolojiyi uykularımıza kadar taşımayı planlıyor. Şirketin CES 2020'de tanıtmaya hazırlandığı kafa bandı, kullanıcıların beyin dalgalarını eğitmesini sağlayarak doğal ve iyi bir uyku çekmelerini sağlıyor. Uyku alışkanlıklarına, beyin eğitimi çözümünü getirecek olan cihazın bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kafa bandı, haftada 3 gün, günde 20 dakika kullanılmak üzere tasarlandı. Üzerinde beyin aktivitesini tespit eden iki adet elektrot içeriyor. Kullanıcılar, Android ve iOS uygulamaları aracılığıyla beyin geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyorlar.

URGONight, kullanıcıların bu çözümle %40 daha hızlı uyuduğunu ve gece uyanmalarının %53 oranında azaldığını söylüyor. Uygulama, zaman içinde oturum ilerlemelerini gösteren sinirsel geri bildirimler sağlıyor. Sürdürülebilir sonuçların elde edilmesi yaklaşık 3 ay sürdüğü için, kullanıcılar cihaza bir süre bağlı kalmak zorundalar.

Şirketin kurucusu Guirec Le Lous, "Tıpkı vücudunuzu daha hızlı koşmak, daha yükseğe zıplamak, daha fazla yüzmek veya daha esnek hale getirmek için eğitebileceğiniz gibi beyninizi de daha iyi bir uyku için eğitebilirsiniz. Klinik çalışmalar, neurofeedback tedavisinin insanların uyku kalitesini nasıl artıracağını öğrenmesine de yardımcı olabileceğini gösterdi. Teknoloji, onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki klinik uyku merkezlerinde kullanılıyor ve artık URGOnight ile ev konforunda daha eğlenceli, erişilebilir ve rahatça kullanılabilir hale getiriyoruz." diyerek, iddialı teknolojiyi tanımladı.

Las Vegas'ta gerçekleşecek CES 2020 öncesinde duyurulan cihazın, yılın ikinci çeyreğinde 500 dolardan satışa sunulması planlanıyor. Kafa bandı için ön siparişlerin yakında açılması bekleniyor.