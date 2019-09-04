USB4'e ait özellikler bugün itibarıyla ortaya çıktı. Önceki sürümüne göre birçok geliştirme edinen USB4, birçok iyi haberi de beraberinde getirdi. Gelen özelliklerse şu şekilde oldu.

Dünyanın neredeyse her yerinde kullanılan USB, son sürümü hakkında mükemmel haberlerle gündeme geldi. Kullanıcılara daha yüksek veri transfer hızı ve daha fazla uyumluluğu getirecek olan USB4, birçok farklı gelişmeyle birlikte geliyor. Biz de sizler için başlıca gelişmeleri maddeler halinde açıkladık.

USB4 transfer hızı

Veri aktarımı konusunda hızlı olmak, bu tarz teknolojilerin birincil amaçları arasında yer alıyor ve USB4 de buna dahil. Önceki nesillerinin ciddi manada üstüne çıkarak bunu kanıtlayan USB4, kullanıcıların ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek gibi görünüyor.

Mart ayında USB 4 olarak tanıtılan ancak yeni bir kararla adı USB4 olan teknoloji, saniyede 40 gigabit gibi hızlara çıkabiliyor. Bu da USB 3'ün son sürümünden 2, orijinal USB 3'ten 8 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

USB4, evrensel ve üst düzey uyumluluğa sahip

Thunderbolt 3, Intel'in USB 3 konusunda kendi tescilli yorumuydu ve bu USB 3'ü Intel'de bulabiliyordunuz. Bunun üretkenliği engellediğini belirten Intel, Thunderbolt 3 tescilini ücretsiz bir şekilde paylaştı. Bundan sonra USB4 kablosu ya da cihazı yapan üreticiler, Intel'in standardıyla birlikte üretim yapabilecek. Bu sayede kablolar ve girişler evrensel olacak.

USB4 ile gelişmiş görüntü/veri ayırma

USB 3, tek bir kablo üzerinden güç, veri ve video sinyali gönderme imkanını kullanıcılara sunmuştu. Bu özellik başarılı olsa da kurulum ve kullanım şekline göre işlemlerin hızı ciddi şekilde düşebiliyor ya da belirli bir işlem kesilebiliyordu. USB4 ise bu konuyu geliştirdi.

Örneğin video bant genişliği için 8 Gbps kullanan bir monitörünüz varsa diğer işlemlerinizi yapmak için geriye 32 Gbps'lik bir alanınız kalıyor. USB4 hakkındaki güzel haberlerden bir diğeriyse USB'nin iki tarafının da benzer şekilde olması. Başka bir deyişle USB'nizi isteseniz bile yanlış takamayacağınız (her iki taraf için de geçerli) bir kablo tasarımı gelecek.

Pek de iyi olmayan haberlere geldiğimizdeyse USB4 şu an için yakın zamanda çıkacak gibi görünmüyor ve biraz pahalı olması bekleniyor. Bu girişler, karmaşık cihazlar olduğu için onlar üzerinden daha fazla veri, güç ve benzeri şey göndermek kolay olmuyor. Ayrıca özellikleri bugün ortaya çıkmasına rağmen ilk USB4'leri önümüzdeki yıl göreceğimizi söyleyebiliriz.