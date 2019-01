Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde ses ve görüntü kirliliğini önlemek için sosyal medya kampanyaları başlatacağını belirtti. Bununla birlikte Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan da bu konuya dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimler giderek yaklaşıyor. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerdeki kampanyalar için artık sosyal medyayı kullanacaklarını belirtti. Seçim öncesi atmosferde ses ve görüntü kirliliğini önlemek adına böyle bir hamle yaptıklarını belirten Erdoğan'dan sonra da Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan'dan çeşitli açıklamalar geldi.

Said Ercan: "Afiş dönemi bitti, hatta afiş asan partiler artık gençlere sempatik gelmiyor. Bu nedenle ilerleyen seçimlerde fenomen veya influencer belediye başkan adayları görebiliriz" dedi. Ülkemizde Facebook'ta 43, Instagram'da 37, Twitter'da ise 9 milyonluk kullanıcı sayısının aşıldığı düşünülürse bu durum hiç de imkansız değil.

Bundan öncesindeki açıklamalarda ise Cumhurbaşkanı şu açıklamalarda bulunmuştu: "Şahsımın Twitter'da takipçi sayısı 13,5 milyona yaklaştı, dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. İnternet kullanımı yaygınlaşıyor. Araç giydirmeleri ve açık hava reklam kanallarını, gazete ve televizyon reklamlarını gürültü ve görüntü yapmadan devam edeceğiz. Böylece şikayetleri de tümüyle ortadan kaldırmış olacağız."

Her ilin kendine has sosyal medya fenomenleri olduğunu düşünürsek ilerleyen dönemlerde fenomenlerini başkan ya da milletvekili adayları olarak görmemiz olası. Keza Said Ercan'ın da yaptığı açıklamaları göze alırsak eğer yeni nesle internet vasıtasıyla ulaşmak daha kolay olacak.