Ütü ve Yıkama Derdine Son Verecek Akıllı Giysiler Geliyor

Bilim insanları, keşfettikleri yeni fiberle yakın gelecekte akıllı giysilerin hayatımıza girmesinin yolunu bulmuş olabilir.

2017 yılında hem sosyal medyada hem de moda dünyasında viral olan ışıklı kıyafetler elbette gelecekte neler görebileceğimizin bir 'demosu' gibiydi. Elbette parıl parıl parlayan, yanarlı dönerli kıyafetler görmeyi bekliyoruz ama bazı bilim insanları bu sürece daha işlevsel hale getirmek istiyor.

Bilim insanları, yeni dönemde hiçbir şekilde katlama izi göstermeyen, kir tutmayan ve hiçbir şekilde ütüye ihtiyaç duymayacak akıllı giysiler üretmeyi hedefliyor. Tam bu noktada işin içine tekstil sektörü olduğu kadar kullanılacak kumaşın türü de giriyor.

Çin Nanjing Posta ve Telekomünikasyon Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, mevcut kumaşlardan daha rahat, daha dayanıklı ve akıllı tekstil ürünleri üretebilecek özel bir fiber malzeme üretmeyi başardı. Bakır fiberin aksine kırılmaya ve aşınmaya daha dayanıklı gümüş fiber kullanılarak tasarlanan materyalle hem vücut ısısı ideal seviyede tutulacak hem de kirden ve kırışıklıktan korunmuş olunacak.

Akıllı tekstil projeleri daha önce çok kez dillendirilmiş olsa da ortada ciddi bir ihtiyaç olmadığı için bu alanda da çok fazla ileri gidilemiyor. Ancak bu son çalışma umuyoruz ki yakın gelecekte önemli gelişmeler görmemize sebep olacak.