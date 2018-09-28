Uydu Fotoğrafları Nehirleri Kötü Kullandığımızı Söylüyor

Nehirlerimizi dikkatli kullanmazsak temiz su kaynaklarımız yavaş yavaş yok olacaklar.

Nehirler insan türünün devamlılığı için büyük önem taşıyorlar. Bardaklarımızdaki suyun kaynağı olmanın dışında mahsullerimizi besleyip elektrik üretmemize de yardımcı oluyorlar. Ancak bu su yollarına pek de uyumlu davranmıyoruz.

Subilimci John Bolten “Sanırsam insanlar nehirlere yenilenebilir kaynak gözüyle bakıyorlar ama öyle değiller. İnsanlar, temiz su kaynağı olan nehirleri korumazsa ve nehirler düzgün kullanılmazsa bunun yol açtığı zarar herkese olacaktır” diyor.

Dünya’ya ve onun en değerli kaynağı olan nehirlere sahip çıkmak için Bolten ve diğer araştırmacılar Dünya’nın yörüngesindeki uydulardan alınan fotoğrafları incelediler.

Örneğin yaklaşık 2300 km uzunluğundaki Colorado Nehri’nin fotoğraflarını inceleyen araştırmacılar nehrin önceden çok şiddetli akan bir nehir olduğunu ancak şimdi kısa ömürlü bir dere haline geldiğini söylüyorlar.

Azalan yağışlar ve Powell Gölü’nün suyunun sulama gibi işlerde kullanılmasıyla rezervler oldukça azalmış durumda. NASA, iklim değişikliklerinin duruma yardımcı olamayacağını bildirirken gelecekte batı kesimlerindeki su denetmenlerini büyük sorunların beklediğini söyledi.

Açıkça kötüye giden durum burada yalnızca Colorado Nehri için gösterilmiş olsa da bu durum birçok su kaynağımız için geçerli. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde de hepsinin sonu maalesef böyle olacak.