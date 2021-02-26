Uygulamaların Konum Verisiyle Toplayabildiği Veriler Bulundu

İngiltere ve İtalya merkezli olarak yapılan bir araştırma sonucunda uygulamaların sadece konum takibi ile kullanıcılar hakkında rahatsız edici boyutlarda veri toplayabildiği ortaya çıktı.

Uygulamaların bugüne kadar milyonlarca kullanıcının verilerini toplayarak farklı amaçlarla kullandığı gerçeği, birçok tartışmaya yol açtı. Uygulama geliştiriciler için büyük bir avantaj olan bu veri sömürüsü, kullanıcıları rahatsız etmeye başlayınca birçok uygulama gizlilik politikalarını yeniden düzenlemek zorunda kalmış, kullanıcıların içini bir nebze de olsa rahatlatmaya çalışmıştı.

İtalya Bologna Üniversitesi ve University College London’ın yapmış olduğu bir araştırma, bizlere içimizin hiç de rahat olmaması gerektiğini gösterdi. Track Advisor isimli bir uygulama geliştiren araştırmacılar, uygulama sayesinde sadece konum izleme tekniği ile verilerin nasıl rahatsız edici bir şekilde toplanabileceğini ortaya çıkardı.

Konum izleyerek etnik köken ve yeme alışkanlıkları gibi veriler ortaya çıkabiliyor

Araştırmacıların sadece bu araştırma için için geliştirdiği Track Advisor, araştırma kapsamında 69 kişi tarafından indirildi. Katılımcılar, 2 hafta boyunca bu uygulamayı kullandı ve 2 haftanın sonunda bilgilerin doğruluğunu saptayabilmek için konum gibi bazı verilerin kullanıcılar tarafından teyit edilmesi istendi.

Yaklaşık olarak 2 bin 500 farklı konum tespit eden Track Advisor, kullanıcıların sosyo-ekonomik durumlarını, yeme alışkanlıklarını, etnik kökenlerini ve dinlerini uygulama sahipleri ile paylaştı. Tüm verilere sadece konum izleme tekniği sayesinde ulaştıklarını dile getiren araştırmacılar, kullanıcıların diğer veri türlerinin de toplanmasına izin verdikleri takdirde olayın çok farklı boyutlara ulaşabileceğini vurguladı.