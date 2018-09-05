Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Honor Band 4 Tanıtıldı

Huawei'nin alt markası Honor, bugün Çin'de yaptığı özel lansman ile yeni renkli ekrana sahip akıllı bilekliği Honor Band 4'ü tanıttı.

Honor bugün Çin'de yaptığı etkinlik ile beraber yeni akıllı bilekliği Honor Band 4'ü tanıttı. 14 gün batarya ömrü sunarak fark yaratan akıllı bileklik, 50 metreye (5 ATM) kadar da su basıncına karşı dayanıklı. AMOLED ekranı ile oldukça başarılı bir ekran kalitesine sahip olan Honor Band 4, Huawei'nin ilk renkli ekrana sahip akıllı bilekliği oldu.



GPS ile takip desteği sunan cihazın aynı zamanda nabız, uyku ve aktivite takip özelliği de bulunuyor. Cihazın elbette telefonunuzdaki bildirimleri göstermek gibi klasik özellikleri de bulunuyor.

Ancak her ne kadar bugün Honor Band 4 tanıtılsa da firmanın bir de Huawei Band 3 Pro isimli bir akıllı bilekliği daha gelecek. FCC'de ortaya çıkan cihaz; nabız ölçer, 5 ATM basınca karşı dayanıklılık, uyku takibi vb. özelliklere sahip olarak Huawei Band 2 Pro'nun devamı olacak.

Çin piyasasına özel olarak tanıtılan Honor Band 4'ün küresel olarak Huawei Band 3 Pro adıyla piyasaya çıkabileceği ihtimali de söylentiler arasında. Merak edenler için Honor Band 4'ün fiyatı 29 dolar olarak açıklandı.