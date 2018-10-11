Uygun Fiyatlı iPhone XR, Apple İçin Ne Kadar Önemli?

Apple'ın nispeten bütçe dostu telefonu iPhone XR akıllı telefon piyasasında nasıl bir yer alacak?

Apple için Çin, yıllar boyunca çözülemeyen bir sır oldu. Ancak bu sırrı çözmek için gereken anahtarın iPhone XR olduğuna inanılıyor. Son bir raporda Ming-Chi Kuo, Çin'in Altın Hafta'sı süresince yerli telefon üreticilerinin satışlarında, yıllar geçtikçe artan düşüşler gözlemlendiğini iddia etmişti. Kuo bu duruma inovasyon eksikliğinin sebep olduğunu söylese de bu sefer iPhone XR’ın da büyük bir rol oynadığını belirtiyor.

Kuo raporunda piyasanın geri kalanı büyük zorluklar çekerken Apple’ın diğer telefonlarına göre bütçe dostu telefonu iPhone XR’a olan talebin artacağını tahmin ediyor. Bu da iPhone 8 serisine olan talebin de azalacağı anlamına geliyor.

Kuo’nun raporunda Çin’deki tek geçerli akıllı telefon üreticisi, yıllar geçtikçe ihracatını arttıran Huawei olarak görülüyor. Bunun yanı sıra Kuo, düşük fiyatından dolayı iPhone XR’ın satış rakamlarının, iPhone 8 serisinin çıktığı zamandaki satış rakamlarını geçeceğini söylüyor.

Apple, 19 Ekim’de iPhone XR’ı ön siparişe sunacak. Cihazın Amerika’daki satış fiyatı ise 749 dolar olacak. Kendisinden daha pahalı olan iPhone Xs’le birçok ortak özelliği bulunan telefon, yalnızca Çin’de değil, dünyanın diğer ülkelerinde de piyasadaki dengeleri bozacak gibi duruyor.