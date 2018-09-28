Uygun Fiyatlı Laptop'ların Fiyatı Intel Yüzünden Artabilir

Intel, yeni nesil işlemcilerini piyasaya sürmeye çalışırken düşük segmentli işlemcilerindeki stok sorunlarının devam edebileceği konusunda bir uyarıda bulundu.

Intel’in CFO’su ve geçici CEO’su Bob Swan, firmanın 10nm işlemcilerinde gelişme kat ettiklerini ve 2019 yılında toplu üretime geçeceklerini söyledi.

İsteklerin ve fikirlerin sonu olmadığı için tabii ki Intel istediği her şeyi, ya da daha doğru söylemek gerekirse müşterilerinin istediği her şeyi yapabilecek bir kapasiteye sahip değil. Hâlihazırda 10nm’lik işlemcilerini geliştiren Intel’in 14nm işlemcilerini yapacak alanı da daraldığı için 14nm üretiminde azalmalar yaşanıyor. Bu durum da düşük fiyatlı laptopların arzının azalacağı anlamına geliyor.

Daha küçük ve daha etkili işlemcilerini üretmekte olan Intel için bütün bu haberler iyi olsa da gelecek aylarda ucuz laptop almayı düşünenler için pek de iyi haberler olduğu söylenemez. İşlemciler zaten modern bilgisayarlardaki en pahalı parçalardan biriydiler. Şimdiyse stok sorunu ve artan talep sonucunda fiyatlarının çok daha artması bekleniyor.

Asıl merakla beklenen konu ise Intel’in rakiplerinin bu stok sorununu kendi avantajlarına çevirip çeviremeyecekleri. Bir tarafta Intel’in ezeli rakibi AMD’nin uygun fiyatlı CPU ve GPU seçenekleri var ve Intel’in pazarından bir pay almak için bekliyor. Ancak tek seçenek bu değil.

Qualcomm kendi işlemcisi Snapdragon’u Windows kullanan cihazlara sokmuş durumda. Bir akıllı telefonda ya da bir tablette bulmayı tahmin ettiğiniz bu işlemciler artık laptoplarda da bulunuyor. Yeni teknolojilerini üretmekle meşgul olan Intel’in bu talep sorunuyla başa çıkıp çıkamayacağını ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.