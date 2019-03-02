Çağımızın en büyük hastalıklarından olan alzheimer’ın sebeplerinden birinin de uyku eksikliği olduğu ortaya kondu. Eğer sizin de gece uykularınız bölünüyorsa ya da uyumakta zorluk çekiyorsanız, bu durum düşündüğünüz kadar masum olmayabilir.

Son yapılan araştırmalar sonucunda alzheimer hastalığının olası sebeplerinden biri daha keşfedildi. Beyindeki zehirli proteinlerin atılması konusunda büyük bir önem arz eden derin uyku ile alzheimer arasında bir bağlantı keşfedildi. Araştırmalara göre derin uyku, alzheimer hastalığının gelişmesini önleme konusunda büyük bir rol oynuyor.

Geçmişteki araştırmalarda da uyku (haliyle de derin uyku) eksikliğinin alzheimer’a yol açtığı bulunmuştu. Bu sorunun temelinde ise zehirli proteinlerden olan amiloid beta yatıyor. Bu proteinin beyinde birikmesi sonucu alzheimer riski gittikçe artıyor ve uyku eksikliği ya da sık bölünen uyku şikayeti olan kişilerde alzheimer ihtimalinin daha fazla olduğu biliniyor.

Rochester Üniversitesi’nin yaptığı son araştırmada hastalık ve uyku arasındaki bağlantı kanıtlandı. Dönüşümsel Nörobilim Merkezi’nde Yardımcı Yönetici olan Maiken Nedergaard, başyazarlığını yaptığı araştırmayla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Uyku, beynin atık boşaltım sisteminin kritik bir fonksiyonudur ve bu araştırmada uykunun ne kadar derinse o kadar iyi olduğunu gördük. Bu bulgular ayrıca bireylerin uyku eksikliğinin alzheimer ya da bunama belirtisi olduğunu da ortaya koyuyor.”