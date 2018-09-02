İnsan hafızası için iyi bir uykunun neden önemli olduğu, her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor.

Sınav öncesinde sabahlara kadar ders çalışmak, öğrenciler arasında yaygın bir alışkanlıktır. Ancak İngiltere'deki Royal Holloway Üniversitesi'nde psikoloji öğretim üyesi Jake Tamminen, bunu, 'yapılabilecek en kötü şey' olarak görüyor.

Yeni bir dili ya da başka bir dersi uyurken dinleme yoluyla uykuda öğrenme gibi öğrencilerin ilgisini çekecek iddiaların bir mitten ibaret olduğu belirtiliyor. Ama Tamminen ve öteki araştırmacıların yaptıkları çalışmalar, bilginin beyinde pekişmesi için uykunun ne denli önemli olduğunu kanıtlıyor.

Söz konusu araştırmalarda denekler 2 gruba ayrılıyor. Birinci grup yeni sözcükler öğrenip o gece normal uykularına devam ederken, ikinci grup gece boyunca uyanık kalıyor ve birkaç gün sonra bu sözcükleri ne kadar anımsadıklarını görmek adına teste tabi tutuluyor. Ve diğer geceler normal uyusalar da, birinci grubun bu yeni sözcükleri anımsaması ile ikinci grup arasında ciddi bir fark olduğu görülüyor.

"Uykunun öğrenmede önemli bir etkisi var... Uyurken siz dersinizi çalışmıyor olsanız da, beyniniz çalışmaya devam ediyor. Çalışırken harcadığınız zamanın tam ürününü almak için uyumanız gerekir" diyor Tamminen.

Araştırmanın gerçekleştiği laboratuvarda, deneklerin beyin aktivitesini izleyen monitörler mevcut.

Uykunun dil gelişimindeki rolü ile alakalı araştırmada, rüya görülen REM evresi haricindeki derin uyku (SWS) evresi üzerinde duruluyor. SWS evresi, kelime, dil bilgisi ve öbür bilgilerle alakalı hafıza oluşturma ve bu bilgiyi koruma hususunda önemli bir işleve sahip.

Beyindeki uyku aktivitesi

Uykunun bu aşamasında beynin farklı bölümlerinin birbiriyle etkileşim halinde olması kritik önem taşıyor. Hızlı öğrenme ile ilgili olan hipokampus bölgesi, uzun vadeli hafıza için pekiştirmeyi sağlayan neokorteks bölgesi ile devamlı iletişim halinde oluyor. Yani yeni bir sözcük öğrendiğimizde hipokampus beyne ilk kodlamayı yaparken, söz konusu bilgiyi pekiştirmek ve modelleme yaparak öteki bilgilerle bağlantısını kurmak için neokorteks bölgesinin devreye girmesi icap eder.

Hipokampus ile neokorteks arasındaki bu bağlantıda, beyin etkinliğini gösteren üçer saniyelik çok sayıda uyku iğcikleri (dalga kalıpları) bulunuyor. Yeni bilgiyi eski bilgilerle ilişkilendirmeyi gösteren bu iğciklerin sayısı ne denli fazla ise, bilgi pekiştirmenin de o denli sağlam olduğu görülüyor.

Bunların sayısında genetik etkenler belirleyici oluyor. Ayrıca ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağımızı belirleyen vücut saatimiz bakımından da genetik faktörler önemli. Öğrenme ve kavrama potansiyelimizi tam olarak kullanabilmek için, vücudumuzdaki bu doğal döngülere uyumlu davranmak gerekiyor.

Çocuklarda uykunun önemi

- Yetişkinlerin öğrenmesinde vücut saatinin rolü önemli olsa da, bilhassa çocukluk döneminde bu rol daha büyük bir anlam kazanıyor.

- Çocuklarda derin uyku (SWS) süresi daha fazla. Onların hem yeni bir dili, hem de başka şeyleri daha süratli öğrenmesinin sebebi bu olabilir.

- Beyin henüz gelişmekte olduğundan, çocukların gün içerisinde öğrendikleri her şeyi anımsamalarını sağlamada gündüz uykusu önem taşıyor.

Hem çocuklar hem de yetişkinlerde, özellikle dil öğrenmek söz konusu olduğunda uzun uyku tembellik belirtisi olarak görülmemeli. Zira beynimizdeki bağlantılar ve vücut ritmi açısından bu uyku kritik önem taşıyor.