Uyurken Sevgilisinin Parmak İziyle iPhone'u Açan Adama Ceza

İngiltere'de eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Kıskançlık krizine girerek sevgilisinin iPhone'una parmak iziyle sızan adama ceza verildi.

Her şey Alexander Heavens'ın, sevgilisi Stacey Booth'un telefonunda neler olduğunu merak etmesiyle başladı. Alex, iPhone model telefonunda parmak izi ile güvenlik sağlayan Booth'un telefonuna sızmak için kendisini uyandırmadan parmağını bir şekilde iPhone'a göstererek telefonu açtı.

6 yıllık sevgilisinin bütün mesajlarını ve e-postalarını didik didik eden adam, bir süre sonra kıskançlık krizine girerek kız arkadaşını uyandırdı. Gelen mesajları tek tek sormaya başlayan ve kadını darlayan Alex, bir süre sonra tepkilerini abartınca genç kadın tarafından mahkemeye verildi.

Daha önce de sevgilisinin şifresini istediği, kollarını ısırıp parmaklarını büktüğü belirtilen adama eski sevgilisi Stacey'e yaklaşmama cezası verildi. Uyuşturucu sorunları yaşadığını ve baskıcı davrandığını belirterek durumu itiraf eden Heavens'ın genç kadına yaklaşması halinde tutuklanması söz konusu.