Çağın vebası haline gelen uyuşturucuya karşı yeni bir mücadele başlıyor. Vatandaşların bu mücadelede polis ile işbirliği yapacağı Uyuma Projesi, sokaktaki uyuşturucu vakalarını önemli ölçüde azaltabilir. Bu konuda her şey projenin en büyük silahı olan Uyuma isimli uygulamayı kullanan vatandaşların özverisine bağlı. Gelin Uyuma Projesi’ne biraz yakından bakalım.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki narkotimlerin 81 ilde yaygınlaştırılmasına yönelik atılan adımlar somutlaştı. Vatandaşın da mücadeleye dahil olacağı Uyuma Projesi’ne ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. Uyuşturucu ile mücadelenden sorumlu olan narkotimler artık sadece operasyonlar yapmayacaklar, sokak sokak gelen her ihbarın peşine düşecekler. İşte bu noktada polis ve vatandaşın bağlantısını, özel bir servis olan Uyuma isimli mobil uygulama karşılayacak.

Akıllı telefonlarına Uyuma isimli mobil uygulamayı kuran vatandaşlar, sokakta tanık oldukları uyuşturucuya ilişkin suçları ve vakaları doğrudan polise bildirecekler. Böylece Narkotimlerin görev niteliği önleyici polislik olacak. Uyuma uygulamasına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile giriş yapılabilecek. Bir olayla karşılaşan vatandaşlar, Uyuma uygulamasına bulundukları konumun bilgisini girecekler, sonrasında en yakın narkotik ekiplerine bildirim gidecek. İhbarları yapan vatandaşların kimlikleri de gizli tutulacak.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, “Uyuma Projesi, Bakanlığımızca üretilen bir proje. Yakın zamanda başlayacak.” dedi. Seydioğulları, “Vatandaşın bize göz kulak olması ve mücadeleye katılımını sağlamak amacındayız. İlk kez uygulanacak. Kimlik numarasını eşleştireceğiz ihbara bakarken. Kimlerin uygulamayı indireceğine dair sınırlama olmayacak. Faydalı olacağını umuyoruz. İller düzeyinde WhatsApp ihbar hatlarımız var, onlar da sürecek.” açıklamasında bulundu.

Vatandaşların artık uyuşturucu vakalarıyla ilgili aksiyona geçmek ve polise yol göstermek için arama yapmalarına gerek kalmayacak. Seydioğulları, ihbarcı vatandaşların kimliklerinin gizli tutulmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen Uyuma uygulaması, yakında dijital uygulama marketlerinden indirilebilir olacak.