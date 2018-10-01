Gözaltına alınan ve aralarında bir YouTuber ve iki rap sanatçısının da bulunduğu sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı.

Sabahın erken saatlerinde göz altına alınan dört sosyal medya fenomeni, savcılığa giderek ifade vermeleri şartı koşularak serbest bırakıldı. İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde, internet aracılığıyla "uyuşturucu madde kullanmaya özendirici yayınlar yapıldığı" gerekçesiyle sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü mensubu güvenlik güçleri, İstanbul'da "Pucca" ismiyle bilinen Pınar Karagöz, "Şam" olarak tanınan Şamil Kürşad Oymak ve "Burry Soprano" ismiyle bilinen Burak Aydoğduoğlu ile Ali Muhsin Atam adlı şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan fenomenler, savcılığa giderek ifade vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar.

Instagram hesabından olaya yönelik açıklama yapan Pınar Karagöz, "Bu arada hapis hayatı çok zor, nezarete bile girmedim ama olsun zordu işte… sabahın beşinde evden alındım sonuçta. nooolluurrrrr beni artık ispiyonlamayın, boşuna gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.