İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Pucca, Şam, Burry Soprano'nun aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Pucca lakaplı Pınar Karagöz, YouTuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak ve Burry Soprano lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. Sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucuyu övdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 4 ismin sorgusu sürüyor.

Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 ismin de sorgusu İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yapılıyor. 4 fenomenin tutuklanıp tutuklanmayacağına dair henüz bir bilgi elimize ulaşmış değil.

Pucca, geçtiğimiz aylarda da attığı tweetlerden ötürü gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.