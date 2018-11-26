Uyuyakalan Pilot, Havalimanını 50 Kilometre Iskaladı

Uçağı otomatik pilota alarak uykuya dalan pilot, havalimanını 50 kilometre geçtikten sonra uyanarak geri döndü.

Avustralya Havayolları pilotu, Tazmanya'dan Avustralya'daki King Island Havalimanı'na iniş gerçekleştirmek için alçalırken uyuyakaldı. Avustralya Uçuş Günvelik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım'da gerçekleştirilen uçuşta havalimanı pas geçildi.

Pilot, uykusundan uyandığında havalimanını tam 30 mil (47 kilometre) kadar aşmış ve 30 dakikalık uçuş süresini değer bir biçimde uzatmıştı. Avustralya Güvenlik Bürosu, standart prosedürün uygulanmaya başlandığını ve önümüzdeki günlerde pilotun, ilgili soruşturma kapsamında savunmasının alınacağını belirtti.

Büro tarafından gerçekleştirilen soruşturma sonucunda nihai kararını 2019 yılının Mart ayında verilmesi bekleniyor. Bu süreçte uyuyakalan pilot herhangi bir uçuşa da katılamayacak.