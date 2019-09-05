Uzak Gezegenleri Keşfetmekte Robot Sinekler Kullanılacak

Uzak gezegenleri iri ve hantal araçlarla keşfetmek pek de kolay bir iş değil. Gezegenlerin yüzeyinin keşfi için meyve sineklerini andıran küçük robot böcekler kullanılabilir.

Uzayda başka gezegenlerin keşfi için kullanılan pek çok araç var. Bu araçların en bilinenleri ise gezegen yüzeylerine iniş yapan Rover tipi araçlar. Bu araçlar pek çok görevi yerine getirebilseler de iyi olmadıkları bir alan var: Hareket etmek. Örneğin Curiosity aracı, yıllarca süren yolculuğunda yalnızca 21,5 kilometre mesafe kat etmişti.

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Palak Phushan, iki küçük robot üretti. Bunlardan biri küçük kanatlara sahip ve sadece bir miligram ağırlığında. Diğer robot ise çekirge gibi sıçrayarak hareket ediyor ve ağırlığı da 75 miligram. Bu çekirge robot, dakikada 6 defa, her seferinde 8 milimetre zıplayabiliyor.

Bhushan, bu robotun uzay keşifleri için kullanılabileceğini söylüyor. Bhushan’ın iki robotuna dair ayrı ayrı makaleler arXiv’de yerini aldı.

Çok ufak boyutlu olmaları ve hafiflikleri sayesinde bu robotlar, zorlu arazilerde kolaylıkla hareket edebiliyor. Ayrıca daha büyük araçların tırmanamayacağı dağlarda ve kayalık arazilerde de rahatça hareket edebiliyorlar.

Mars’ı robot böceklerle istila etmek mümkün

Teorik olarak, bu robotlardan binlerce hatta on binlercesini Mars yüzeyine salarak keşif yapmak mümkün. Ayrıca uçan robotlar, atmosferi daha yoğun olan gezegenlerde çok daha az enerji harcayarak keşif yapabilirler. Zıplayan bir robot da etrafı daha kısa sürede keşfedebilir.

Bhushan, robotların kaybolmasını engellemek için onlara bir rover üzerinde ana merkez oluşturmayı ve bu merkez üzerinden iletişimlerini sağlamayı destekliyor.