Uzakrota Travel Summit, 12 Aralık'ta İstanbul'da

Bidroom tarafından Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen Uzakrota Travel Summit, 12 Aralık’ta Hilton Bosphorus Convention Center’da düzenlenecek.

Bidroom tarafından dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen Uzakrota Travel Summit, bu yıl Amadeus ana sponsorluğu ve Emirates Airline, Tourism Korea, GoGlobal ve Atlasglobal ana destekçiliğinde hem konsept ve hem de içerik anlamında daha da gelişerek 3 salon, 5 sahne ve 1 fuaye alanı ile 2500’den fazla yerli ve yabancı turizm profesyonelinin katılımı ile 12 Aralık’ta Hilton Bosphorus Convention Center’da düzenlenecek.

Türkiye’nin en etkili turizm, teknoloji ve pazarlama zirvesi olan Uzakrota Travel Summit (UTS Istanbul 2018); Türkiye ve çevre ülkelerden seyahat acentalarını, turizm teknoloji firmalarını, otelleri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren ajansları ve bloggerları buluşturarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin en etkili turizm zirvesi olacak. “Dijital Çağda Yeni Bir Marka Nasıl Oluşturulur?”, “Turizmde Omnichannel Pazarlama”, “Stratejik Ortaklıklar, API’ler ve Veri Analitikleri”, “Ödeme Yöntemlerini Kullanarak Pazar Payı Elde Etmek”, “Fenomenler ile Etkili Pazarlama Nasıl Yapılır?”, “Gelişmekte Olan Piyasalar ve Online Platformların Gücü” ve “Uçak Bileti Konsolidasyonunda Küresel Gelişmeler” gibi konularda 5 sahnede 57 oturumda 120’nin üstünde konuşmacı yer alacak.

Amadeus Ana Salonu, Neredekal Turizm Teknoloji, Emirates Turizm Pazarlama Salonları, bunlara ek olarak dünya çapında düzenlenen Crescentrating Halal in Travel sahnesi ve yaklaşık 100 markanın yer aldığı fuaye alanı ile 2500 yerli ve yabancı ziyaretçi Uzakrota Travel Summit‘te olacak. Kkonuşmacılar, sponsorlar ve programla ilgili tüm bilgiler için uzakrota.com/summit18 web sitesini ziyaret edebilirsiniz.