Uzaktan Çalışacaklara Notebook Önerisi: HP EliteBook 850 G7

Önde gelen donanım üreticilerinden HP'nin şık tasarımlı ve hafif yeni EliteBook 850 G7 dizüstü bilgisayarı ile uzaktan çalışmayı çok daha kolay ve etkili hale getirebilirsiniz. Siz işlerinizle ilgilenirken EliteBook 850 G7 sizin için bilgisayarınızı güvende tutar.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte ofislerden bağımsız, çalışanların daha üretken bir ortamda olduğu uzaktan çalışma modeli hayatımıza girdi. İşlerimizi uzaktan yürüttüğümüz tüm bu süreçte uzaktan erişim ve sanal toplantı uygulamalarını yönetmek, yeni güvenlik sorunlarını çözmek ve artık miadını doldurmuş PC donanımıyla idare etmek gibi birçok sorunla karşılaştık.

Uzaktan çalışma modelinde iş kalitesini ve üretkenliği artırmak için en önemli etkenlerden biri de kullanılan donanım. Dünyanın önde gelen donanım üreticilerinden HP, bu amaçla yeni EliteBook serisi dizüstü bilgisayarlarını geliştirdi. Hafif ve şık tasarımıyla ön plana çıkan iş bilgisayarları, güvenlik ve işlevselliği arayan kullanıcıları hedefliyor.

Güvenlik için tasarlandı:

Gelişmiş teknolojileri kullanan kötü amaçlı yazılımlardaki artışla mücadele etmek için sürekli tetikte olmak artık çok önemli. Bu savaşta yalnızca üçüncü taraf yazılımlara güvenmek yerine işletim sisteminin üzerinde temel korumaya ihtiyacınız var.

Eski donanımların ve işletim sistemlerinin saldırılara karşı daha savunmasız olduğu bir gerçek çünkü bir teknoloji piyasada ne kadar uzun süre kaldıysa, bilgisayar korsanlarının onu ele geçirmesinin yollarını bulmak için o kadar çok zamanı olmuştur.

HP Elite dizüstü bilgisayarlar, HP'nin en güvenli ve yönetilebilir bilgisayarlarıdır. Bu amaçla bilgisayarlar; kendi kendini iyileştiren BIOS, HP Sure View Gen2 tümleşik gizlilik ekranı ve biyometri gibi çeşitli güvenlik özellikleriyle aygıtları, verileri ve kimlikleri korumak için tasarlanmıştır.

Uzaktan çalışmayı daha kolay hale getirin:

Sanal iş birliği, pandemi öncesinde de giderek popülerleşiyordu ancak şimdi insanların ofis ortamında çalışamadıklarında bağlantıda kalmalarını sağlayan en önemli iş aracı olduğunu kanıtladı. Bu noktada kullanılan donanım, uzaktan çalışma modelinde iş kalitesini ve üretkenliği artırmada büyük bir rol oynuyor.

Şık ve hafif HP EliteBook dizüstü bilgisayarlar; güvenli, geniş açılı web kameraları gibi gelişmiş özellikler, 5G ve 4G LTE bağlantısı, Audio by Bang & Olufsen, HP Gürültü Önleme ve sorunsuz sanal iş birliği için güç ve performans sunar. Windows 10 Pro ve Intel® Core™ i5 işlemci ile cihazlarınızı ve işinizi korumaya yardımcı olacak en yeni yazılımı ve kullanıma hazır donanım güvenlik özelliklerini elde edersiniz.

HP EliteBook 850 G7 neler sunuyor?

Güvenliği zarafet, dayanıklılık ve işlevsellikle tamamlayan HP EliteBook 850 G7, yüzde 86 ekran/gövde oranı sunan ultra ince 15,6 büyüklüğünde bir ekranın yanı sıra sessiz ve konforlu çalışma olanağı sunan yeni klavyesi ve tıklama paneliyle kullanıcıların her ortamda üretken kalmasını sağlıyor.

Bilgisayar, gücünü 10'uncu nesil Intel® Core™ i5 işlemci kullanarak alırken hız, bağlantı ve yüksek yanıt hızının olağanüstü bir birleşimini sunup gelişmiş güvenlik özellikleriyle her zaman çalışan ve dayanıklı bir savunma mekanizması sunuyor. Siz işlerinizi hallederken HP'nin kendi kendini onaran BIOS'u ile bilgisayarınızı her an güvende tutabilirsiniz.

HP EliteBook 850 G7 özellikleri:

Ekran: 15,6 inç, 1920 x 1080p, IPS, 250 nit

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro 64

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB PCIe NVMe SSD

İşlemci: 10'uncu nesil Intel® Core™ i5 işlemci

Grafik Kartı: (Tümleşik) Intel UHD 620

Kamera: 720p HD web kamerası

Bağlantı: Thunderbolt desteği ile 2 USB 3.1 Type-C,2 USB 3.1 Gen1 (1 şarjlı), 1 birleşik kulaklık/mikrofon, 1 HDMI 1.4, 1 AC Güç kaynağı

Pil: 56 Wh

Gelişmiş ve dayanıklı HP Elite bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.