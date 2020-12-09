Online Eğitim Sırasında İşinize Yarayacak 7 Chrome Eklentisi

Uzaktan eğitim sürecinde Google Chrome'da kullanabileceğiniz, her biri son derece işlevsel eklentiler bulunuyor. Bir Türk üniversite öğrencisi tarafından önerilen bu eklentileri sizler de bilgisayarınıza kurarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim devam ediyor. Hem ilk ve ortaöğretim dereceleri hem de yükseköğretimde devam eden uzaktan eğitim, öğrencilerin çok zor bir süreçten geçmesine neden oluyor. Bugün ise sizlere uzaktan eğitimi daha kolay bir hale getirecek Chrome eklentilerinden bahsedeceğiz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4. sınıf İnşaat Mühendisliği öğrencisi olduğunu ifade eden Burcu Ece Yıldız, Twitter hesabından Google Chrome'da uzaktan eğitime yardımcı olacak eklentileri derlediği bir flood yayınladı. Bizler de size Türk öğrencinin online eğitim sırasında önerdiği Chrome eklentilerini sunacağız. Hazırsanız listemize başlayalım.

Online eğitim sırasında kullanabileceğiniz 7 Chrome eklentisi

Özellikle uzaktan eğitim sürecinde pek çok sekmeyi aynı anda açmamız gerekiyor. Bunun için iki ayrı tarayıcı açıp ekranı bölüyoruz, ancak bu da ekranımızın büyük bir kısmını kaybetmemize neden olabiliyor. Dualless ise iki ayrı sekmeyi tek bir Chrome tarayıcısında ikiye bölmenizi sağlıyor. Bu işlemi dikey veya yatay yapıp, istediğiniz sekmeye daha fazla alan açarak özelleştirebilirsiniz.

Dark Reader, benim de sıklıkla kullandığım bir Chrome eklentisi. Hem bir bütün halinde hem de spesifik olarak internet sayfalarını karanlık moda çevirebilen Dark Reader, özellikle uzun okumalarda fazlasıyla işinize yarayabilir. Özel kısayolları ve kontrast ayarları gibi seçenekleriyle karanlık modun zevkini her sayfada çıkarabilirsiniz.

Örneğin bir videoyu takip ederek oradaki bilgileri bir yazıya döküyorsunuz diyelim. Eğer iki ekranınız yoksa ya ekranı bölecek ya da adım adım yapacaksınız. Floating Player ise izlediğiniz videoyu ekrana sabitleyerek hangi sekmeye giderseniz gidin izlemeye devam etmenizi sağlıyor. Sadece uzaktan eğitim için değil günlük hayatta da son derece işe yarar bir eklenti olduğunu söyleyebiliriz.

Hazırladığınız bir raporda referans göstermek istediğiniz internet sitelerini APA, MLA, Chicago, Harvard formatlarında alıntı yapmanıza olanak tanıyan bir eklenti çok işinize yarayabilir.

Uzaktan eğitimin en büyük sorunlarından birisi evde çok fazla dikkat dağıtıcı şeylerle karşılaşmamız olarak gösterilebilir. Ders çalışırken biraz Twitter, biraz Instagram derken zaman hızlıca geçip gidebilir. Forest eklentisi ise hedef bir süre belirlemenizi sağlıyor. Bu süreçte ağaç büyüten program, izin verdiğiniz sitelere girmenize olanak tanıyor. Eğer dikkatinizi dağıtacak sitelere girerseniz de sitelere girişiniz o süre için engellenmiş oluyor.

Bazen bir siteye girdiğimizde uzun makaleleri okumak zor gelebilir. Read Aloud eklentisi ise sitedeki yazıları sesli okuyarak sizi büyük bir sıkıntıdan kurtarabiliyor. Hemen hemen her dilin mevcut olduğu Read Aloud eklentisinde okuma hızını ve tonunu ayarlayabiliyorsunuz.

Hocalarımız bizim büyük değerlerimiz. Onları dinlemek her zaman bize bir şeyler katmıştır, ancak bazen biraz yavaş konuşabiliyorlar. Bu noktada ise devreye X2 hızları giriyor. Eğer videoları hızlandırmak istiyorsanız, Video Speed Manager işinize yarayacak bir eklenti.

Peki sizlerin Burcu Ece arkadaşımızın derlediği bu başarılı eklentiler dışında önerdiğiniz eklentiler var mı? Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.