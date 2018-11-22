Minik Bir Keşif Aracı, 2019'da Ay'ı Keşfe Çıkacak

Lunar Outpost isimli küçük bir şirketin geliştirdiği yeni bir keşif aracı, 2019'da boyundan büyük işler başarmak için Ay'a gitmeye hazırlanıyor.

İnsanlığın Güneş ile birlikte belki de ilk dikkatini çeken gök cisimlerinden biri olan Ay, her ne kadar artık hakkında merak edilecek çok şey yokmuş gibi düşünsek de aslında bilinmezlerle dolu. NASA, ESA ve uzay araştırmaları yapan diğer pek çok kuruluşun ise Ay'a dair enteresan planları var. Ancak tahmin edersiniz ki bu konuda en çok adım atanlardan ilk sırada bulunanı NASA.

Son yıllarda uzay araştırmaları için kullanılan teleskoplar, uydular ve roketlerde boyut anlamında ciddi küçülmeler yaşandı. Teknolojinin giderek geliştiğini gösteren bu adıma, NASA'nın teşvikiyle gezici keşif araçları da katılacak ve NASA bunun için bir tür 'yarış' düzenlemiş durumda.

Uzay ajansı, 15 kilogramdan daha hafif olan keşif araçları için, konu üzerine çalışan şirketlerden projeler istedi ve son başvurular da geçtiğimiz pazartesi yapıldı.

İstenen araçlar için tanımlanan kısıtlamalar da ortaya oldukça fazla sayıda yaratıcı projenin ortaya çıkmasını sağladı. Lunar Outpost isimli bir şirket ise işi bir adım daha yukarıya taşıyarak yalnızca 10 kilogram ağırlığında, yaklaşık 45 cm genişliğinde ve 40 cm uzunluğunda bir araç tasarladı.

Araç henüz geliştirme aşamasında ve şirket 2019'un ilk yarısında aracı uzaya göndermeyi istiyor. Ancak NASA'nın vereceği ödüllere bağlı olarak şirketin bu minik uzay kaşifinin yola çıkış tarihinin değişebileceği düşünülüyor.