Hepimizin evinde olan uzatma kablolarına hiç düşünmeden her şeyi takıyoruz ancak bu içeriği okuduktan sonra bazı cihazları takmadan önce iki kez düşüneceksiniz.

Uzatma kabloları, günlük hayatımızı kolaylaştıran en önemli ürünlerden. Hani yeni bir eve taşınırsınız, yatağınızı odanıza yerleştirirsiniz, gece yattığınızda fark edersiniz ki yatağınızın yanında priz yok… İşte böyle zamanlarda uzatma kabloları imdadımıza yetişiyor.

Ancak bu uzatma kablolarına öyle her cihazı pıt diye takmamamız gerekiyor. Öyle ki bazı durumlarda yangına kadar gidebilir. Gelin, bu cihazların hangileri olduğuna bir bakalım.

New York’ta bir elektrikçi olan Paul Martinez, uzatma kablolarıyla ilgili uyarıyor.

Elektrikçi Paul Martinez’in söylediğine göre uzatma kabloları 14 kalibre ise tost makinesi mikrodalga fırın, bulaşık makinesi gibi cihazları takmamalısınız çünkü amperleri birbirine uygun değil; uzatma kablosu yanabilir.

Hatta New York’ta çıkan yangınların bazılarından bunun sorumlu olduğunu da aktarıyor.

Tabii Türkiye’de kalibre diye duymamış olabilirsiniz.

Her ne kadar ülkemizde uzatma kabloları “12-14 kalibre” gibi adlandırmalarla satılmasa da 14 kalibrelik bir kablonun yaklaşık 1800 watt güç sağladığını söyleyebiliriz.

Türkiye’deki standart prizler 3500 watt kadar güç sağlıyor ve Martinez’in önerisine göre 1500 watt’tan fazla güç tüketen cihazların prize uzatma kablosu olmadan takılması gerekiyor.

Birçoğumuzun evinde bulunan ve uzatma kablosuyla prize takılması riskli olabilen cihazlar ise şunlar:

Mikrofalga fırın

Airfryer

Buzdolabı

Mini fırın

Ekmek kızartma makinesi

Klima

Elektrikli ısıtıcı

Başka bir uzatma kablosu

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