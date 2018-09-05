Sosyal Medyada Viral Olan Sahte Satürn Görseli

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve Cassini Uzay Aracı'nın Satürn'ü görüntülediği son fotoğraf olduğu söylenen görsel, orijinal görseli bilenler için şok etkisi yarattı.

1997 yılında uzaya fırlatılan Cassini Uzay Aracı, 261 günlük yolculuğunun ardından Güneş Sistemi’nin en zarif gezegeni olan Satürn’e ulaşmış ve uzun yıllar sürecek görevine başlamıştı. Cassini, 20 yıl boyunca Satürn’ün yörüngesinde yolculuk yaptı. Gaz devini, uydularını ve devasa halkasını detaylı bir şekilde inceleyerek bilgileri Dünya’ya ulaştırdı.

Fakat son günlerde çevrimiçi ortamda ortaya çıkan bir fotoğraf, NASA arşivlerinin yeniden karıştırılmasına neden oldu. Bir iddiaya göre yukarıda görmüş olduğunuz görsel, Cassini Uzay Aracı’nın Satürn atmosferine gerçekleştirdiği intihar dalışından hemen önce çekilen ve Dünya’ya ulaştırılan son fotoğraf.

Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yukarıda yer alan fotoğraf tamamıyla sahte. Cassini Uzay Aracı 1997 yılında uzaya fırlatılırken üzerine yerleştirilen kameralar, günümüzde en ‘kötü’ akıllı telefonda yer alan kamera sensöründen bile daha basit sensörlere sahipti. Dolayısı ile Cassini’nin böylesine detaylı bir fotoğraf çekebilmesi mümkün değil.

Merak ediyorsanız söyleyelim; Cassini Uzay Aracı gerçekten de Satürn’e intihar dalışı gerçekleştirmeden önce son bir fotoğraf çekti. Bu fotoğrafı, hemen yukarıdaki görselde inceleyebilirsiniz. Sizin de gördüğünüz gibi Cassini’nin çekmiş olduğu fotoğraf, bir grafik ustasının hazırladığı görselden daha az büyüleyici, fakat tamamı ile gerçek.