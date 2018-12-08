Uzay Aracı InSight, Mars'ta Duyulan İlk Sesi Gönderdi

Geçtiğimiz günlerde Mars'a iniş yapan uzay aracı Insight, kızıl gezegene ait ilk ses kayıtlarını Dünya'ya ulaştırdı.

Geçtiğimiz hafta kızıl gezegenin Elysium Planitia isimli bölgesine başarılı bir iniş gerçekleştiren NASA'nın Insight aracı, yüzey kazıları yapmak ve keşif amaçlı fotoğraflar çekebilmek için hazırlıklarını tamamladı. NASA yetkilileri araçtan deyim yerindeyse çeşitli selfiler beklerken, çok daha tüyler ürpertici bir veriye sahip oldular.

Insight aslında ses kayıt edebilmek için gerekli donanımlara sahip değil, En azından kasıtlı olarak ses kaydı yapabilmesi için programlanmadı. Fakat cihazın üzerinde yer alan basınç sensörleri ve sismometre, etrafta esen rüzgarın ani değişiklerini sezebilecek kapasitede üretildi. Bu sayede, cihazın yassı kubbesinin üstünde yer alan hava basınç sensörü, kulaklara gayet normal gelen bir ses kaydı gerçekleştirdi. "Eğer Mars'a gitmiş olsaydınız, nasıl bir ortam ile karşılaşırdınız?" sorusuna cevap olabilmesi için, ses kaydının tabii ki bazı düzenlemelerden geçirilmesi gerekti.

NASA yetkilileri, Insight'ın şu an dev bir kulak gibi gezegeni dinlediğini ve rüzgarın sesine kulak verdiğini söyledi. Sizlerde yıllardır merakla keşfetmeyi beklediğimiz kızıl gezegene ait sesleri duymak istiyorsanız, aşağıdaki videodan Mars'ın rüzgar sesini dinleyebilirsiniz.( Net sesleri dakika 1.10'u geçtikten sonra duyabilirsiniz)

Şaşırdınız mı? Sanırım sizler de birçok insan gibi dinlediğiniz seslerin normal rüzgar sesinden ne farkı olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bizler söyleyelim: Bir farkı yok. Uzayda keşfedilen bir çok şey gibi, kayalar, rüzgarın sesi gibi etmenler belirli bir tek düzelikte bulunuyorlar. İlk etapta gözle veya kulaklarınızla ayırt edebileceğiniz farklılıklara sahip değiller.

Yine de merak edenler için belirtelim. Dinlediğiniz rüzgar sesi gezegenin kuzeybatısından esen ve şiddetli toz bulutları ile birlikte gelen bir rüzgar. 2020 yılında NASA, MARS 2020 Rover isimli aracını göreve gönderecek. Insight'ın aksine bu araç, yüksek kaliteli ses kaydı yapabilme kapasitesine sahip olan mikrofonlarla donatılacak. Kimbilir yakın gelecekte belki de Marslıların da sesini duyabilme imkanımız olacak.