New Horizons, Sıradaki Hedefinin İlk Fotoğrafını Çekti

NASA’nın New Horizons (Yeni Ufuklar) isimli uzay aracı, gezegen olup olmama durumu hala tartışılan Plüton’un bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraflarını çekmişti. Ardından yoluna devam eden araç, şimdi de daha ötede olan Ultima Thule isimli bir gök cismine gidiyor.

Ultima Thule, Plüton’dan sonra güneş sistemimizin çevresini saran Kuiper Astroid Kuşağı’nın içindeki bir gök cismi. Geçtiğimiz yıllarda uzun bir yolculuğun ardından Plüton’a ulaşan, son derece net görüntülerini çekip Dünya’ya gönderdikten sonra yoluna devam eden New Horizons, şimdi de Ultima Thule’ye ilerliyor.

Ultima Thule, şu anda bize Güneş’e olduğumuzdan 43 kat daha uzak (43 AU). Bir karşılaştırma olarak Plüton’un yörüngesi ile Dünya yörüngesi arasındaki mesafenin, Güneşle aramızdakinden 32.63 kat daha fazla olduğunu söyleyelim. Bir başka deyişle New Horizons, Dünya ile Plüton arasında kat ettiği mesafenin yüzeysel anlamda 3’te birini daha kat edecek. Bu da yaklaşık olarak 107 milyon kilometreye eşdeğer.

16 Ağustos’ta yeni Ultima Thule’nin bir fotoğrafını çeken New Horizons’un verileri Dünya’ya ulaştı:

Bu fotoğraf New Horizons’un yolundan sapmadığını gösteriyor. New Horizons projesi için çalışan bilim insanlarından olan Hal Weaver, “Görüntü, arka plandaki yıldızlarla son derece zengin. Bu da az sayıda nesneyi tespit etmeyi zorlaştırıyor. Durum gerçekten samanlıkta iğne bulmak gibi. Bu ilk görüntülerde Ultima, arka plandaki bir yıldızın yaklaşık 17 kat daha parlak olmasıyla ortaya çıkıyor. Uzay aracı yaklaştıkça Ultima daha parlak ve kolay görülebilecek.” dedi.

Dünya’dan toplamda 6.5 milyar kilometre uzaklıkta bulunan, sadece 30 kilometrelik bir cismi görüntülemek son derece büyüleyici. New Horizons, hedefini görsel olarak algılayabildiğini kanıtladı. Bu da NASA’nın yörüngeleri istediği gibi ayarlayabilmesi için şarttı.

New Horizons, 1 Ocak 2019’da sabah saat 7.33’te Ultima Thule’ye ulaşacak. Alarmlarınızı şimdiden ayarlayın ve bizi takip etmeye devam edin.