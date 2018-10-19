Uzay Keşifleri Savaşlara Son Verebilir Mi?

Dünyadaki kaynaklar için verilen savaşlar, uzay keşifleri sonucunda son bulabilir.

Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, uzay keşiflerinin ham madde savaşlarını ortadan kaldıracağı için Dünya’yı daha huzurlu bir yere dönüştürebileceğini söyledi. Amerikan yazar, uzayda da etkinliklerimiz olursa Dünya’nın hiçbir zaman kavuşmadığı huzura kavuşacağına inanıyor.

Fox News’e verdiği röportajında “Önümüzdeki 60 yıl içerisinde uzay ‘arka bahçemiz’ durumuna gelecek” açıklamasında bulundu ve “Eğer bu olursa Dünya’da nadir bulunan ham maddeleri Dünya’ya getirebiliriz. Yani uzaydaki keşifler Dünya için büyük bir huzur kaynağı olabilir, en azından ben bu konuda umutluyum” diye de ekledi.

Bilim camiasındaki en güvenilir ve sözü geçen isimlerden olan Tyson, bunların dışında SpaceX projesiyle ilgili de yorumlarda bulundu. Bu projeye karşı pek de güveni olmadığını düşündüğümüz Neil deGrasse Tyson, bir SpaceX roketiyle Mars’a gitmesi için önce Elon Musk’ın roketle kendi annesini Mars’a yollayıp canlı halde getirmesi gerektiğini söyledi.

İleride uzayda insanlar için yerleşik hayat olup olmayacağı kısmı büyük bir merak konusu olsa da uzaydaki ham maddelerin Dünya’ya getirilmesi durumu gerçekten de Dünya’nın kaynakları için verilen savaşların önüne geçebilir.