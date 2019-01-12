Stratolaunch firmasının üretiği dünyanın en geniş uçağı olma özelliğine sahip dev makine, test sürüşlerinde büyük ilerleme kaydetti. Bu sene göklerde olması planlanan fakat ertelemeler yaşayan uçağın çok yakında uçuşlara başlaması bekleniyor.

Stratolaunch firmasının ürettiği dev uçak, Kaliforniya pistlerinde test edilmeye devam ediliyor. Uzun süredir bu dev makinenin ne zaman göklerde yerini alacağı merak konusuydu. Gerçekleştirilen son testlerde ise uçağın iniş takımlarının denenmesi üzerine, merakla beklenen sorunun cevabı da "Pek yakında" oldu.

Dünyanın en büyük kanat genişliğine sahip olan uçağı, pistteki denemelerinde 219 km/h hıza ulaşabildi. Belirli bir süratten sonra burnunu da kaldırmayı başaran uçak, havalanma işlemini gerçekleştirmeden tekrar burun iniş takımlarını yere koydu. 2017 yılından beri sayısız test gerçekleştirilen uçakla ilgili yapılan açıklamada, üç adet daha deneme yapılacağı bildirildi. Yetkilier hedeflenen kalkıştan önceki hızın 220 km/h olduğunu, bu hıza ulaşmadan uçağı havalandırmayacaklarını bildirdi.

Dev boyutlardaki uçak, ilk uçuşunda Dünya'nın yörüngesine üç adet roket taşıyacak. Bundan sonraki görevlerinde ise 3000-6000 kilogram aralığında farklı ağırlıktaki araçları yörüngeye çıkarması planlanan uçağın, ilerleyen senelerde uzay araçlarını da belirli bir mesafeye kadar çıkarması bekleniyor.