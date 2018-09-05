Uzay Turizmi ve Ay Madenciliğine Sadece Birkaç Yıl Kaldı

Teknolojinin artması ve ufkumuzun genişlemesiyle uzay turizminin de kapıları bizlere açılmaya başladı. Bu noktada hayal gibi görünen ay madenleri, uzay turizmi ve kolonileşme fırsatlarına sadece birkaç yıl uzaklıkta olabiliriz.

Bilim kurgu filmlerinde izlediklerimizi yaşamaya yaklaştığımız çağımızda; çeşitli yeniliklere bir hayli yaklaştık. Bu noktada hayal gibi görünen ay madenciliği, uzay turizmi ve kolonileşme fikirleri bizlere hiç de uzak değil.

Konu hakkında konuşan NASA araştırmacısı Alan Stern, Ay madenciliğinin muazzam bir deneyim olduğunu ve Dünya’daki madenleri bırakarak güneş sistemimize yönelmemiz gerektiğini belirtti. Madencilik, yeni uzay endüstrisinin ilk ticari uygulamalarından biri olmuş olsa da elde edilen tek yol olmadığını da söylemekte yarar var.

Uzay turizmi ise şu an çoğumuza sadece hayal gibi görünüyor ancak Stern, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu terimi daha çok düşüneceğimizi ifade ediyor. Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketlerin öncü olduğu uzay turizmi, 2020’li yılların başından itibaren hayatımızda aktif rol oynayabilir. Bu konu ile ilgili daha fazla haber görmek istediğini ve insanların bu konuya eğilmesinin yararlı olacağını belirten Stern; Virgin Galactic, Blue Origin ve SpaceX gibi öncü uzay firmalarına rakip olacak yeni teknolojilerin de çıkabileceğini söyledi.