ABD, Anormal Rus Uydusunun Silahlı Olduğunu İddia Ediyor

ABD, Uzay Kuvvetleri kurulması kararının hemen ardından BM konferansında Rusya'nın uzayda silahlandığı iddiasında bulundu. Anormal davranışlar sergilediği iddia edilen araç, Rus yetkililerin açıklamasına göre sadece bir uydu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Uzay Kuvvetleri kuracağına dair açıklamasından çok kısa bir süre sonra Rusya’nın uzayda silahlandığına işaret eden iddialar ortaya çıktı. İddiaya göre Rusya’nın uzaydaki uydusu, tutarsız ve sıradışı davranışlar sergiliyor ve silah olup olmadığı kestirilemiyor. Rusya ise uydunun “uzay aygıtı denetçisi” olduğunu ve düşmanca bir nitelik taşımadığını belirtiyor.

Silah kontrolü ve silahsızlanma anlaşmalarını müzakere etmek için gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Silah Kontrolü Bakan Yardımcısı Dr. Yleem Poblete, uydunun davranışlarının daha önce görülmemiş bir şekilde tutarsız ve garip olduğunu belirtti. Dr. Poblete, uyduyla ilgili “Ne olduğuna dair kesin bir bilgimiz yok ve bunu doğrulamanın da bir yolu yok” dedi.

Üst düzey bir Rus diplomat olan Alexander Deynko, Dr. Poblete’nin sert suçlamalarına yanıt verdi. Reuters haber ajansına verdiği demeçte Deynko, “şüphelere, varsayımlara dayanan aynı temelsiz, iftira suçlamaları” olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, olayların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı ve Uzay Kuvvetleri’nin açılması kararının haklılığını savundu. Mattis, Çin’in 2007’de işlevsel olmayan bir uydusunu yerden yolladığı bir füzeyle yok ettiğini hatırlatarak Rusya ve Çin’in potansiyel bir tehdit olduğunun göz ardı edilmemesini söyledi.

Mattis yaptığı açıklamada, “Bunlar gerçekler. Biz bunu başlatmıyoruz. Uydularımızı uzayda koruyabileceğimizi söylüyoruz. Aynı zamanda, eğer birisi askeri araçlarla uzaya gitmeye çalışacaksa, boş yere beklemeyiz. Mekanı askerileştirmek niyetinde değiliz. Ancak, gerekirse kendimizi savunacağız” dedi.

ABD’nin Rus uydusuyla ilgili tedirginliklerinin; Trump’ın uzayda herhangi bir düşmanca harekete karşı ABD'yi korumaya yönelik Uzay Kuvvetleri oluşturulacağına dair açıklamasının peşi sıra gelmesi ise kafaları karıştırdı. ABD, Uzay Kuvvetlerini meşrulaştırmak için kendisine bir neden mi yaratıyor yoksa Rusya gerçekten de uzayda silahlı bir uyduya mı sahip? Sorunun cevabı şimdilik bilinmese de tartışmalar devam edecek gibi görünüyor.