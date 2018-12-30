Uzayda uygun yaşam koşulları bulmak için çalışmalar her geçen gün hız kazanırken, bir yandan da insanların uzay koşullarında sağlıklı beslenmesinin nasıl sağlanacağı kafaları kurcalıyor. Bitkilerin yer çekimsiz ortamda nasıl yetiştirileceği ise bir araştırma konusu oldu.

Dünyamızın yüzleştiği problemler her geçen gün artarken, insanlığın geleceği için endişe duyuluyor. İklim değişikliği, küresel ısınma, hava kirliliği gibi etkenler zincirleme reaksiyon olarak daha büyük felaketleri tetikliyorlar. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, dünya üzerindeki yaşamın büyük bir tehlike altında olduğu, tüm bilim insanları tarafından sürekli olarak hatırlatılıyor.

Dünyamızın ne yazık ki hızla zarar görmesi, uzay çalışmalarının son yıllarda iyice hızlanmasına neden oldu. Uzayda yaşam arayışları, insanların yaşayabileceği uygun koşulların bulunması için yapılan araştırmalar da bunun en somut örneği. Bir yandan bu çalışmalar devam ederken, diğer yandan da akıllara daha farklı sorular geliyor. Örneğin, uygun koşullar bulunsa bile, "Hayatın devamlılığı nasıl sağlanacak?", "Orada yaşayacak olan insanlar ne ile beslenecek?" gibi soruların yanıtları henüz bulunamadı.

Aslında bu kadar uzağa gitmeye bile gerek olmadan, uzayda ki beslenme problemini mevcutta yapılan görevler için de çözmek gerekiyor. Uzay görevlerinde yer alan astronotlar, görevleri sırasında sadece hazır ve dondurulmuş gıdalar ile beslenebiliyorlar. Bu tür bir beslenme, bu kadar yıpratıcı bir görev yapan kişilerin asıl ihtiyacı olan besinleri alamamasına, aynı zamanda fiziksel ve mental olarak olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Bu nedenle bilim insanları, uzayda nasıl bitki yetiştirilebileceğine dair çalışmalara başladı.

Bitkilerin uzay ortamında garip davrandığı ve bunun nedeninin henüz çözülemediği bilim dünyası arasında biliniyor. Yer çekimsiz veya az yer çekimli ortam, bitkiler üzerinde stres yaratıyor. Son yapılan çalışmada ise bitkilerin bu davranışlarına neden olan şeyin, kökleri olduğu keşfedildi. Bitki kökleri, bir beyin görevi görerek, ortamı algılıyor ve bitkiye sinyaller gönderiyor. Daha sonra da bitki ortamın durumuna göre davranmaya başlıyor. Bu keşif küçük bir adım gibi gözükse de, aslında büyük bir başlangıç olarak tanımlanıyor. Önümüzdeki aylarda, bitkiler yer çekimsiz ortamlarda bu bilgiler ışığında test edilecek ve ortama ayak uydurup, yaşayabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılacak.