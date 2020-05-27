Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) NASA ve SpaceX işbirliğiyle çekilecek ve ünlü oyuncu Tom Cruise’un rol alacağı filmin yönetmenliğini, daha önce American Made ve Edge of Tomorrow’u da yöneten Doug Liman yapacak.

Aksiyon filmleriyle tanınan başarılı oyuncu Tom Cruise‘un bu zamana kadarki en çılgınca projesine imza atmaya hazırlandığı yönündeki haberler, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Cruise’un çekimleri uzayda yapılacak ilk film için Elon Musk ile birlikte çalıştığı aktarılmıştı. Kısa bir zaman sonra açıklama yayınlayan NASA, uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk’ın şirketi SpaceX ve Tom Cruise ile çalıştıklarını belirtti.

Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çekilecek bir film için Tom Cruise ile çalıştıklarını doğrulayan NASA yöneticisi Jim Bridentsine, NASA’nın planlarını gerçeğe dönüştürebilmesi için popüler medyanın yeni jenerasyona ilham vermesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Tom Cruise ve Doug Liman, Uzayda Çekilecek Film İçin NASA ile Çalışıyor

Projenin resmi olarak duyurulmasının ardından filmi kimin yöneteceği merak konusu oldu. Dün açıklanan bilgilere göre Tom Cruise’un başrolünde yer alacağı filmi, oyuncuyla daha önce American Made ve Edge of Tomorrow filmlerinde de çalışan Doug Liman yönetecek.

Projenin geliştirilmesi sürecinde Tom Cruise ile birlikte çalıştığı söylenen Doug Liman'ın projeye yeni dahil olmadığı söyleniyor. Bu aralar senaryosunun ilk taslağını yazmakla meşgul olan Liman, aynı zamanda filmin yapımcıları arasında bulunuyor.

Tom Cruise gibi lisanslı bir pilot olan Liman’ın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çekimler için yapılacak yolculukta Cruise’a eşlik etmesi düşünülüyor. Zorlu ön hazırlık sürecinden dolayı uzayda çekilecek bir filmin hayata geçirilmesinin yıllar süreceği düşünülebilir. Ancak Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre film için öyle uzun yıllar beklemeye gerek kalmayacak. NASA ile çalışmalara başlayan Cruise ve Liman’ın filmi yakın bir gelecekte hayata geçireceği söyleniyor.

Filmin ne kadarının Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çekileceği şu an için bilinmiyor. Aynı şekilde filmde nasıl bir hikâye işleneceği de belirsiz.