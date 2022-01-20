Uzayda Bir Film Stüdyosu Kurulacağı Açıklandı

Space Entertainment Enterprise (SEE) isimli film stüdyosu, uzayda bir platform inşa edeceğini açıkladı. SEE-1 isimli bu platform, spor ve eğlence tesislerine ek olarak küçük bir film stüdyosu içerecek. Bu stüdyo, film şirketleri ve içerik üreticiler tarafından kullanılabilir olacak.

Dünyanın son dönemlerde önemsediği konuların başında tahmin edebileceğiniz üzere uzay geliyor. Ülkeler, yaptıkları devasa yatırımlarla uzay liginde ön plana çıkabilmek için ellerinden geleni ardına koymuyor. Ancak bu konuda belki de en iyi işlerin Elon Musk tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Sahip olduğu SpaceX isimli şirketle uzay turizmini geliştirmeye ve Mars'a insan götürmeye çalışan Musk, gelen son haberlere biraz sinirlenebilir gibi görünüyor. Zira yeni bir gelişme, Elon Musk'ın projelerinin pabucunu dama atabilir.

Space Entertainment Enterprise (SEE) isimli film stüdyosu, uzaya bir platform inşa etme planı olduğunu duyurdu. Bu platform, spor ve eğlence merkezlerinin yanı sıra bir de stüdyo içerecek. 2024 yılında hizmet vermeye başlaması planlanan proje, uzay tutkunlarını da uzayda çekim yapmak isteyen film şirketleri ile içerik üreticileri de mest edecek gibi görünüyor. SEE, inşa edeceği platforma SEE-1 ismini verdiğini duyurdu.

Platform, Uluslararası Uzay İstasyonu için çalışan bir şirket tarafından inşa edilecek

Edinilen bilgilere SEE-1 isimli uzay platformu, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için de çalışmalar yapan lisanslı bir şirket olan Axiom Space tarafından üretilecek. Platformla ilgili açıklamalarda bulunan Axiom Space yöneticilerinden Dr. Michael Baine, SEE-1'in uzay ortamını benzersiz bir şekilde sergileyeceğini ifade etti. SEE COO'su Richard Johnston ise bu modül sayesinde inanılmaz içerikler için yepyeni kapılar açılacağını belirtti.

Devasa bir uzay modülü geliştirmek pek de kolay bir şey değil. Bunun farkında olan Space Entertainment Enterprise, yakın bir gelecekte özel bir yatırım turuna çıkacak. Şirket bu yatırım turunda, SEE-1'in inşası için finansman sağlamaya çalışacak. Stüdyonun Tom Curise'un bir süredir uzayda çekilecek yeni filmi için çalıştığını düşünecek olursak, söz konusu finansmanı toplamak çok da zor olmayabilir gibi görünüyor.