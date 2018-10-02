İlk Uzay Ülkesi Asgardia, İstanbul'da Toplantı Yapacak

Azerbaycan asıllı Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli tarafından hayata geçirilen, tarihin ilk uzay ülkesi olmayı amaçlayan Asgardia, İstanbul’da bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğe, yapılanmanın İdari Başkan Yardımcısı Olan Lena De Winne katılacak.

Asgardia, bilim kurgu filmlerinden çıkan bir anlayışa sahip olan Igor Ahsurbeyli tarafından hayata geçirildiğinden bu yana, dünya çapında çok defa gündeme oturdu. Yeryüzünden bağımsız, uzay ortamındaki ilk ülke olmak isteyen Asgardia, 2017’nin Aralık ayında ilk uydusunu uzaya göndermişti.

Bu uydu, öyle hayallerde uzay ülkesi olarak betimlenebilecek bir uydu değildi. Tam aksine, içerisinde Asgardia vatandaşlığına başvuranların bilgilerinin bulunduğu, iyi şekilde korunan bir sabit diskti. Asgardia adına bu uyduların düzenli olarak gönderileceği söylendi. Igor Ashurbeyli ilk resmi açıklamayı 2016 Paris Uzay Konferansı’nda yapmış, 100 bin kişi başvuru yaptığı takdirde Birleşmiş Milletler ile resmi sürecin başlatılacağını söylemişti.

Açıklamadan sonra kısa sürede 573 bin kişinin başvurduğu Asgardia’ya en çok başvuru yapan ülkeler arasında 49 bin kişiyle Türkiye de vardı. Zaman içerisinde bu sayı artış gösterdi. Anayasa düzenlemeleri yapılan, resmi vatandaşlık başvuruları almak için de Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayı bekleyen Asgardia’nın üst düzey bir temsilcisi, tam da bu nedenle yakında İstanbul’a geliyor.

İdari Başkan Yardımcısı görevini yürüten Lena De Winne, Asgardia D3 Türk Bölgesi İstanbul Toplantısı için 7 Ekim 2018’de Şişli’deki The House Hotel Bomonti’de olacak. Toplantının amacı en çok başvuru sahibi üçünçü ülke olan Türkiye’deki katılımcıların fikirlerini almak.

Etkinliği detaylarına, buradaki Facebook sayfasından ulaşmanız mümkün. Ayrıca Asgardia hakkındaki tüm haberlerimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.