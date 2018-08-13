Uzaydan Gelen Gizemli Sinyalin Kaynağı Nedir?

Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi (CHIME) radyo teleskobu, 25 Temmuz günü, şimdiye dek kaydedilen en düşük frekanslı FRB'yi kaydetti.

Kanada’da, son zamanlarda, bir teleskobun uzaydan gelen tuhaf bir sinyal algıladığına ilişkin bir haber yayılıyor. Ve kimileri bunun uzaylılardan kaynaklandığını öne sürüyor olsa da bu büyük olasılıkla doğru değil. Üstelik bu hızlı radyo patlamaları (FRB) korkulması gereken bir hadise de değil.

Hollanda Radyo Astronomisi Enstitüsü ASTRON’dan Emily Petroff, “Bu frekanslardaki FRB’ler hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak bunların CHIME tarafından algılanabildiğini görmek güzel” diyor.

Ne olduğu bilinmiyor

İlk defa 2001 yılında algılanan ve 2007 yılına değin ilan edilmeyen bu radyo dalgalarından bugüne dek 50 tane kaydedildi. Radyo bandında parlak ve süratli biçimde görülen bu dalgalar, elektromanyetik spektrumda kızılötesi ve mikrodalgaların da ötesinde bir noktada, en uzun dalga boyuna ve en düşük frekansa sahip dalgalar olarak biliniyor.

Astronomlar bu radyo patlamalarının nedenini bilmiyor ancak bu dalgalar şaşırtıcı bir biçimde yaygın olabilir. FRB’lerin kaynağı hususunda en büyük adaylar 'magnetar' olarak da bilinen güçlü manyetik alanları bulunan nötron yıldızları. Kimi fizikçiler, karanlık madde veya dünya dışı zeki yaşam formlarının da bu radyo dalgalarının kaynağı olabileceğini düşünüyor. Ayrıca birden fazla kaynak olması da mümkün.

En düşük frekanslı FRB

Haberlere konu olan bu en son patlama, FRB 180725A olarak isimlendirildi ve CHIME radyo teleskobuna 25 Temmuz günü ulaştı. Yaklaşık 2 milisaniye süren bu patlamanın frekansı, 580 MHz olarak ölçüldü. FM radyo frekansları 88 ila 108 MHz arasında değişiyor. Mikrodalga fırın, molekülleri harekete geçirmek için 2450 MHz frekansta elektrik alanından yararlanıyor.

Söz konusu FRB’yi diğerlerinden farklı kılan nedir? Petroff bu patlamanın da öbürlerinden pek farklı olmadığını fakat 580 MHz’in kaydedilmiş en düşük FRB frekansı olduğunu belirtiyor. Bu dalgalar çoğunlukla Dünya’ya 1000-1500 Mhz aralığında çarpıyor. Ama bu FRB büyük olasılıkla düşük frekanslarda kaydedilen son FRB olmayacak. CHIME bu dalgayı devreye girme aşamasında keşfetti. Yani teleskop çalışmaya daha yeni başladı.

Gerisi gelecek

FRB 180725A CHIME’ın devasa görüş alanına giren ilk dalgalardan biri oldu. Bu radyo teleskobunun günde 1 adet FRB algılayabileceği sanılıyor. Petroff, bunu, “CHIME büyük olasılıkla çok daha fazla FRB algılayacak. Bu da dalgaların nereden geldiğini anlamamıza yardımcı olacak” şeklinde açıklıyor.