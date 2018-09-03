  • Obeziteyi Uzaydan Tespit Eden Bir Yapay Zeka Geliştirildi

Obeziteyi Uzaydan Tespit Edebilen Bir Yapay Zeka Geliştirildi

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Uydu görüntülerini kullanarak obezite oranını tespit edebilen bir yapay zeka geliştirildi.

Araştırmacılar, uzaydan obeziteyi tespit edebilen bir yapay zeka geliştirdi. Yazılım; uydu üzerinden parklara, restoranlara ve diğer binalara bakarak kaç kişinin aşırı kilolu olduğunu tahmin edebiliyor.
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Amerika’nın altı farklı eyaletinde denenen bu yazılım, doğru sonuçlar verebilmesi için geliştiriliyor. Yazılım, şimdilik %73.3 oranında doğru sonuç veriyor olsa da verilerin daha yüksek skorlara ulaşması planlanıyor.
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Washington Üniversitesi araştırmacıları “Yapılı çevrenin özel özellikleri ile obezite prevalansı arasındaki ilişkiyi anlamak, fiziksel aktiviteyi ve obezite prevalansını azaltabilecek yapısal değişikliklere yol açabilir.” dedi. Dünyada üç insandan birinin obez olduğunu söyleyen bilim adamları, bu rahatsızlığın kalp yetmezliklerine de sebebiyet veren ciddi bir durum olduğunun altını çizdi.

Kaynak : http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6127529/AI-software-scans-satellite-images-predicts-residents-overweight.html
Etiketler: Sağlık, yapay zeka, obezite
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