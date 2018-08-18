NASA'nın Paylaştığı, Uzaydan Yakalanmış Eşsiz Görüntüler

NASA, uzaydan çekilmiş eşsiz 4 kareyi bizler ile paylaştı. Etrafındaki büyüklü küçüklü göktaşlarıyla dev bir hare yaratan Satürn ve sulu boya çalışmasını andıran Jüpiter; ISS'deki kutu uydular ve yakından yakalanmış ay tutulması...

NASA bu hafta için seçtiği uzay fotoğraflarını paylaştı.Uzaydan çekilen 4 görüntüde olağanüstü Satürn, Ay tutulması, Uluslararası Uzay İstasyonu, yörüngeye gönderilen uydular ve adeta sulu boya çalışmasını andıran gaz devi Jüpiter'in sunduğu eşsiz manzaralar yer alıyor. İşte NASA'nın uzaydan çektiği o fotoğraflar:

Cassini'nin Yakaladığı Satürn

NASA’nın en uzun görev yapan araçlarından Cassini, 20 sene boyunca uzayda görev yaptı. 1997’de fırlatılan Cassini, 10 yıldan uzun süre de Satürn’ün inceledi. Bu fotoğraf, Cassini’nin yakaladığı en güzel Satürn karelerden birisi. Görüntü, 2007 yılının Nisan ayında, Satürn’ün yüzeyinin 450 bin mil uzağından çekildi. Cassini uzay aracı, geçen sene Satürn’ün atmosferine dalıp yok oldu.

Ay Tutulması

Bu gördüğünüz fotoğraf, uzaydan yakalanmış olağanüstü bir güneş tutulması anı. Geçtiğimiz hafta 11 Ağustos’ta Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa’nın bazı kısımları, ay tutulmasına şahit oldu. Avrupa Uzay Ajansı’nın Proba-2 uydusu ise tutulmayı uzaydan görüntüledi. Tutulmanın başlangıcını ve sonunu gösteren bu görüntüler, iki saat arayla çekildi.

ISS ve Cubesat

Futbol sahası büyüklüğündeki Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nun yakınındaki bu küçük kutular, aslında “Cubesat” adı verilen uydular. Fotoğrafta, Cubesat’lar dünyanın yörüngesine yerleşmek için ISS’den ayrılıyor. Bu üç küçük uydudan biri Bhutan Krallığı için gönderilen ülkenin ilk uydusu. Sol tarafta görünen alan ise ISS’in güneş panellerinden birisi.

Gaz Devi Jüpiter

İşte güneş sistemimizdeki en büyük gezegenin görüntüsü. NASA’ya ait Juno uzay aracı, gaz devi Jüpiter’e ait bu görüntüyü bu yıl Nisan ayında Jüpiter’in yörüngesinden yakaladı. Gökbilimciler, Jüpiter’in karmaşık atmosferi hakkında bilinmezleri araştırmaya devam ediyorlar.