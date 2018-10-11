Uzaydan Gelen Gizemli Radyo Dalgaları Artıyor

Uzayın derinliklerinden gelen ve kaynağı belirsiz radyo sinyalleri bilim adamlarını şaşırtmaya devam ediyor. Nature dergisinde bu ay yayınlanan bir yazıya göre, bu sinyallerden daha fazlası keşfedilmiş.

İnsanoğlu tarihi boyunca göğe bakmayı sevmiştir. Zamanında orada hayali şekiller görüp takvim yapan atalarımızdan bazı konularda daha ilerideyiz. Söz konusu Radyo Dalgası Patlamaları olduğunda ise pek de ilerlemiş sayılmayız.

Neden kaynaklandığını bilmediğimiz, sadece neden kaynaklanıyor olabileceğine dair bir kaç fikrimiz olan bu olayları özetlemek gerekirse uzayda anlık olarak yaşanan ve radyo dalgaları yayan patlamalar diyebiliriz. Nature dergisinde yer alan çalışmaya göre bu patlamalardan bir grup daha radarlarımıza yakalandı, ancak hala elimizde bir açıklama yok.

Avustralya'da bulunan Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden Ryan Shannon'un liderliğindeki ekip, 20 radyo dalgası patlaması yakalamayı başarırken, bunlardan 19'unun yeni olduğunu tespit ettiler.

Sonsuz boşluğun içinden gelen ve kaynağı belirsiz radyo dalgaları sizi yeterince ürkütmediyse, bilim insanlarının daha ürkütücü teorileri de var. Bu teoriler arasında, kara deliklerle çarpışıp yok olan yıldızların yarattığı enerji patlamaları da var. Yine de bu durum, FRB 121102 kodlu patlama gibi tekrar eden patlamaları açıklamakta biraz zayıf kalıyor.

Bilim insanları arasında en çok öne çıkan teori bu olsa da, elle tutulur bir açıklama hala yok.