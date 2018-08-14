Analizciler, 2018 Model iPhone’ların Fiyatlarını Paylaştı

Dünyanın en prestijli analiz şirketlerinden TrendForce, 2018 serisi iPhone'lar hakkında tüm merak edilen soruları cevapladı.

Şu sıralar akıllı telefon gündeminin baş kahramanlarından 2018 serisi iPhone’lara dair öngörüler ve tahminler sıkça kamuoyuna sunuluyor. TrendForce adlı sektörün en geçerli analizcilerinin içinde bulunduğu profesyonel bir ekip, cihazların özelliklerine ve fiyatlarına dair keskin tahminlerini paylaştı.

Eylül ortası ya da ekim başında satışının başlaması beklenen yeni nesil iPhone'lar, bildiğiniz üzere 3 varyasyondan oluşuyor, bu modeller: 6.5 ve 5.8 inçlik OLED ekranlı modeller ve bir adet uygun fiyatlı 6.1 inç LCD ekranlı model olarak belirlenmiş durumda.

Öngörülere göre her 3 model de Touch ID özelliğinden vazgeçerek Face ID teknolojisi tabanlı olacak. TrednForce’un en ilginç iddialarından biri ise Samsung Galaxy Note serisinden görmeye alışık olduğumuz kalem teknolojisi, bu 3 cihazda da Apple Pencil adı ile bulunacak. Özellikle uygun fiyatlı olacağı belirtilen LCD modelinde böyle bir teknolojinin var olmasına yönelik iddialar son derece etkileyici.

OLED modellerin 4 GB RAM’e, LCD modelin ise 3 GB RAM’e sahip olacağına kesin gözüyle bakan TrendForce, OLED modellerin 64 GB, 256 GB, 512 GB depolama alanlarına karşılık LCD modelin 64 GB ve 256 GB depolama alanına sahip olacağını belirtiyor.

En önemli konulardan biri olan fiyat skalasına geldiğimizde ise uzman ekip, uygun fiyatlı olacağı belirtilen LCD iPhone modelinin minimum 699, maksimum 749 dolar olacağını ve bu fiyat hacminin dışına çıkılmayacağına kesin gözüyle bakıyor. Diğer OLED modellere gelindiğinde ise: 5.8 inçlik OLED iPhone modeli 899 dolar - 949 dolar arasında bir fiyata sahip olurken, 6.5 inçlik versiyonun net olarak 999 dolarlık etiket fiyatına sahip olacağı belirtildi.

Güvenilir analiz şirketi TrendForce’un tahminine göre bahsi geçen cihazların toplam üretim miktarı ilk etapta 83 ila 89 milyon adet arasında seyredecek. Temmuz ayı itibariyle OLED modellerinin montajının başladığını iddia eden ekip, LCD modellerinin de kısa süre içerisinde üretime başlayacağı konusunda kendinden emin.