Uzman İsimden Koronavirüste Sakal ve Bıyık Uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs salgınına karşı açıklamalar yaptı. Uzun sakal ve bıyığın koronavirüs bulaş riskini arttırdığını ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır dünyanın ana gündem maddesi, devam etmekte olan koronavirüs pandemisi oldu. Konuyla ilgili olarak hemen her gün uzmanlardan yeni bir açıklama gelmeye devam ediyor.

Son olarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs pandemisinde sakal ve bıyığın bulaş riskini arttırdığını belirtti. Sakal ve bıyık, maskelerde boşluklar oluşmasına neden oluyor.

Sakal ve bıyık maskenin etkisini azaltıyor

Prof. Dr. Recep Tekin, kış aylarının gelmesiyle birlikte yeniden artması beklenen koronavirüs vakaları için doğru maske kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin açıklamalarında daha önce pek değinilmemiş noktaları da ele aldı.

Salgın döneminde uzun sakal ve bıyığın bir dezavantaja dönüştüğünü belirten profesör, "Aksıran ya da öksüren kişilerde virüsün sakala ya da bıyıklara yapışması daha kolay olduğu için kişiye de bulaşıp biraz daha da risk oluşturabiliyor" açıklamasında bulundu.

Uzun sakal ve bıyığın bir diğer dezavantajının ise maske kullanımının etkisini azaltması olduğunu vurgulayan Tekin, "Maskede boşluklar oluşturduğu için virüsün bulaşma ihtimali ya da geçişi daha kolay oluyor. O yüzden özellikle biz sağlık çalışanlarına sakal ve bıyıkla maske kullanımını tavsiye etmiyoruz. Sinekkaydı denilen tıraşı öneriyoruz. Özellikle riskli alanlarda maskenin daha etkili olabilmesi için saç ve sakallarının çok uzun olmaması ya da mümkün olduğu kadar kısaltılmasını tavsiye ediyoruz. Tabi bunu vatandaşlara da öneriyoruz. Sakal ve bıyık gür ise maskedeki kaçakları artırıyor. O yüzden pandemi süresince saç ve sakallarımızı bir süre unutabiliriz. Pandemi bitene kadar buna kısa bir ara verebiliriz" dedi.

Salgın tıraş alışkanlıklarını etkiledi

Konuyla ilgili olarak görüşleri alınan berberler, işlerinin büyük bir düşüş yaşadığını, normalde 20-25 günde bir gelen müşterilerinin çok daha uzun süre uğramadıklarını, zaman zaman da evde tıraş olmak istediklerini ifade etti.

Özellikle pandemi ilk başladığında, berberlerin kapalı olduğu dönemde pek çok kişi evlerinde tıraş olmak için makineler almıştı. Bazı berberler pandemi döneminde kısa saç ve kısa sakalın tercih edildiğini, maskelere uyum sağlamak için top sakal tercih ettiklerini belirtiyor.