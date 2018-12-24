Çocuklarda cep telefonu bağımlılığı önemli bir sorun halinde. Uzman Pedagog İshak Orhan’a göre cep telefonu bağımlılığı 3 yaşına kadar düşmüş durumda ve bu bağımlılık, yapay otizme neden oluyor.

Cep telefonları artık her yerde. neredeyse herkesin bir akıllı telefonu var. Sahip oldukları özellikler sayesinde hayatımızı oldukça kolaylaştıran akıllı telefonlar, çocukların da ellerinden düşmüyor.

Uzman Pedagog İshak Orhan’a göre çocuklarına küçük yaşta telefon, tablet gibi cihazlar veren aileler, onları kendi elleriyle zehirliyor. Uzman pedagog, "Bu araçlar çok fazla çocuğa veriliyorsa, o çocuğu anne baba bizzat kendi eliyle zehirliyor. Çünkü bunlar direkt beyin hücrelerini öldürüyor. Ayrıca çocuklarımızın hayat boyunca sahip olacakları kişiliklerinin yüzde 60'ı ilk 6 yılda oluşuyor. ilk 6 yılda bu çocuklara verilen cep telefonları, tablet ve bilgisayarlar bunların hayal dünyalarını kısıtlıyor, yaratıcı, eleştirel düşüncelerini öldürüyor. Çok yönlü odaklanabilmelerini öldürüyor. Çocuklarımız neredeyse yapay otistik duruma geliyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Cep Telefonları Çocukları Başarısızlığa İtiyor

İshak Orhan’a göre cep telefonu kullanımı, çocukların başarısız olmasına sebep olacak. Çocukların tek bir şeye odaklanıp çevrelerini duymadıklarını ve algılayamadıklarını ifade eden pedagog, "Onlar verdiğinizde çok güzel kullanır bu aletleri. Ondan sonra anne babalar övünüyorlar, benim çocuğum çok güzel bilgisayar kullanıyor, 3- 4 yaşında ama nasıl tablet kullanıyor diye. Bu aslında yanlış bir anlayış. Çocuklarımızı geri zekâlı hale getirebilir. Bu tür aletler, ergenliğe kadar bence verilmemeli. Ergenlikten sonra da günde bir saati geçerse çocukları bağımlı hale getirir. Bu ciddi bir bağımlılık, hastalıktır." ifadelerini kullandı.

İshak Orhan, hastaları arasında yer alan 3 yaşında bir çocuğu örnek vererek, sürekli gözlerini kırpan ve gözlerini açmakta zorlanan çocuğun, telefondan uzak tutularak tedavi edildiğini anlattı. Orhan, “Bu cep telefonu ve tabletler beyne hasar veriyor. Çocuklar o nedenle tek yöne odaklanıyor çok yönlü odaklanamıyorlar. Elbette 7 yaşından önce çok yönlü odaklanmaları zaten zor. Biz de bu aletleri çocuklara vererek, onları radyasyona maruz bırakarak, çocukların hiçbir şekilde hiçbir yere odaklanamamalarına sebep oluyoruz. Anne baba özellikle dikkat edecek. Yapay otizm dediğim bu. Çocuklar radyasyon nedeniyle tek yönlü olarak telefonlara yöneliyor, çevresiyle iletişim kurmuyorlar" şeklinde konuştu.