Uzmanlar Açıkladı: En Güvenli Şifreler 3 Kelimeden Oluşuyorİ

İngiltere’deki Siber Güvenlik uzmanları, en güvenli şifrelerin 3 rastgele kelimeden oluştuğunu açıkladı. Kısa ve simge içeren şifrelerinse kırılmasının çok daha kolay olduğu belirtildi.

İnternetteki kimliğimizi güvene almanın en temel yolu kullandığımız şifrelerdir. Pek çok insan basit ve hatırlanabilir şifreler kullanmayı tercih ediyor. Fakat bu tarz şifreler kolayca tespit edilebiliyor ve internetteki kimliğiniz tehlikeye girebiliyor.

İnternet ortamında kullanılabilecek en güvenli şifreler genelde uzun, büyük harf- küçük harf ve sayılar içeren şifreler olarak bilinir. İngiliz siber güvenlik uzmanları bunun doğru olmadığını ve en güvenilir şifrelerin 3 kelimeden oluşan şifreler olduğunu açıkladı.

3 kelimelik şifrelerin kırılması çok daha zor

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, kullanıcıların 3 kelimeden oluşan şifreler kullanmasını tavsiye etti. 3 kelimeden oluşan ve her siteye uyarlanabilecek şifrelerin, özgün ve karmaşık yapıları nedeniyle kırılmasının çok daha zor olacağını belirten araştırmacılar, kısa şifrelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlara göre basit ve tahmin edilebilir simgelerle oluşturulan şifreler kırılması en kolay şifreler. Bu şifrelerde genellikle "İ" harfi yerine "1", "S" harfine "5" ve "A" harfi yerine "@" kullanılıyor. Harf yerine simge ve sayı kullanımı çok yaygın olduğu için hackerların, brute force sistemlerini buna göre ayarladıklarını ve bu sayede karmaşık gibi görünen şifreleri kolayca bulabildikleri tespit edildi.

Şifreleri güvenli bir yerde saklamak işin özü

Yapılan açıklamaya göre, kısa şifrelerden uzun ve daha karmaşık şifrelere geçen kullanıcıların en çok yaşadığı sorun, bu şifrelere geçiş yaptıklarında bunları hatırlayamıyor olması. Bu duruma çözüm sunan araştırmacılar, kullanılan 3 kelimelik şifrelerin her site için değiştirilebilmesinin önemli olduğunu belirtti. Örneğin Instagram için kullandığınız şifrenizdeki kelimelerden birisi, Instagram ile ilgili bir kelime olabilir.

Uzmanlar her ihtimale karşı şifrelerin, sadece kullanıcıların erişebileceği güvenli bir yerde saklanması gerektiğini belirtti. Bunun için şifre yönetim uygulamaları ya da daha klasik yöntemler öneren uzmanlar, bu şifrelerin ihtiyaç anında rahatlıkla erişilebilir olması gerektiğini önemle vurguladı.

3 kelimeli şifrelerin, diğer sıradan şifrelere göre %60 ila %70 oranında daha zor kırıldığı da belirtildi.