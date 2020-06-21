Akıllı Telefonlardaki Çoklu Kameraların İyi Fotoğrafa Etkisi

Cep telefonlarında kullanılan teknolojinin günümüzdeki şekline gelmesiyle artık neredeyse hepimiz fotoğraf makinesi kullanmaz olduk. Fotoğrafçıların bile tercihi kolaylık, hafiflik ve hız bakımından akıllı telefonlara kaymış durumda. Peki telefonlardaki çoklu kamera sistemleri iyi fotoğraflar çekmek için yeterli mi?

Apple, Huawei, LG, Xiaomi, Samsung, OnePlus ve daha nice markanın ortak özelliği artık yalnızca çeşitli akıllı telefonlar üretmeleri değil o cihazlara çoklu kameralar yerleştirmeleri. Fotoğraf çekebilmenin insan hayatındaki yeri ve öneminin bu üreticiler tarafından keşfedilmesiyle birlikte bir akıllı telefonun olmazsa olmaz özelliği olan kamera sistemleri neredeyse profesyonel ekipmanlarla yarışacak hâle gelmiş durumda. Bu durum son zamanlarda ana kamera, telefoto, geniş açı gibi çeşitli kamera kurulumlarına olan ihtiyacı da üst düzeye taşıdı.

Akıllı telefon dünyasındaki isimler önce ikili kamerayla çıktıkları bu yolda şu an beş kameraya kadar yükselmiş donanımları sayesinde fotoğraf sever kullanıcıların ilk tercihi olmak için yarışıyor. Şirketler telefonlara daha çok sayıda kamera eklemek için yarışadursun uzmanlar bu durumun iyi fotoğraf çekebilmedeki etkisi araştırdı ve bu durumun görüntü kalitesinde aslında o kadar da fazla etkili olmadığı ortaya çıktı.

Her şey aslında pazarlama hilesi:

Uzmanların gözler önüne serdiği bu durum belki bizler için yeni olabilir ancak üreticiler kesinlikle bunun farkında. Yapılan araştırmalar bu tarz şeylerin bir pazarlama stratejisi olduğu konusunda hemfikir. Sadece sayıları yükseltmek adına hem bütçeye hitap eden uygun fiyatlı cihazlarda, hem orta sınıf modellerde, hem de amiral gemilerinde bu pazarlama hilesinin kullanıldığı görülüyor ve şu an piyasada bahsettiğimiz kamera özellikleriyle gelen onlarca cihaz bulunuyor.

Özellikle makro kameralar ve derinlik sensörleri en popüler ekstra ekipmanlar olarak cep telefonlarında yer alsa da bunların daha iyi bir fotoğraf çekebilmek adına ana kameraya herhangi bir büyük etki yapmadıkları söyleniyor. Uzmanların bildirdiğine göre daha iyi fotoğraflar için esas gerekli şey ve iyi görüntülere katkıda bulunan en büyük faktör ana kamera donanımı ve markanın kullandığı görüntü işleme yazılımı.

Bazı modeller fazla kameranın hakkını veriyor:

Portre modu gibi seçeneklerin sunduğu efektler uzmanlar tarafından biraz daha kullanışlı bulunsa da yine bunların da basit yazılımlar ve uygulamalarla yapılabilir olması dikkatlerden kaçmamış. Tabii daha fazla kamera seçeneğinin kullanışlı olduğu durumlar da yok değil. Araştırmacılar bu noktada ultra geniş kameralar ve zoom kameraların oldukça iş görür olduğunu kabul ediyor. Samsung’un Galaxy S 20 serisi, iPhone 11 ailesi, Xiaomi Mi Note 10 ve Huawei P40 Pro Plus gibi modellerin buna örnek olduğunu söylemek mümkün.

Çok büyük bir yüzdeyle pazarlama stratejisi olarak kullanılan bu sistemlere her geçen gün bir yeni akıllı cihaz eklenmeye devam ediyor. Markalar birbirleriyle olan yarışı son hızda sürdürürken bize de durup izlemek ve satın alacağımız ürünlerle ilgili geniş araştırmalar yapmak düşüyor.